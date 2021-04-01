滿桌春「意」 牛柳他他混鵪鶉蛋黃更軟滑

【明報專訊】春天綠草如茵，啟發意大利餐廳SPIGA的主廚Paolo Olivieri的創意，以春天為主題，設計出全新主廚推介5道菜套餐。他善用多色的食用花，以及蘆筍、薄荷、雅枝竹等綠色時令食材入饌，精緻擺盤營造出春天花紅柳綠的意境，美得令人忍不住要讓相機先吃。

說回套餐，有頭盤、燴飯、主菜和甜品，Olivieri透露今次的食物較具玩味，在傳統意大利羅馬菜式中，糅合現代元素，增添層次感。從打頭陣的2款意大利經典生肉料理便可看出新意，一是意式薄切刺身Carpaccio，選用北海道帶子切成薄片搭配Oscietra魚子醬，更花心思將傳統麵食Fregola珍珠麵炸成脆粒，帶來集爽甜、鹹香和爽脆多重口感。另一款是意大利皮埃蒙特牛柳他他，把餐廳的經典菜式——薄切牛仔肉配沙律及吞拿魚醬的升級之作。Olivieri選用柔軟味濃的皮埃蒙特牛柳，配搭吞拿魚醬，並且加醃漬鵪鶉蛋黃、春天首次日曬的番茄乾和意式Polenta脆片，口感豐富，拌勻食用，更軟滑。

珍寶蘆筍番紅花意大利燴飯，選用風乾2年的Acquerello米烹煮，米粒乾透，烹調時吸盡醬汁，味道飽滿。主菜為慢煮新西蘭羊腰肉，Olivieri分享羅馬菜都有以羊肉入饌的餸菜，以燉煮居多，他則改用現代烹調手法，將羊腰肉以50℃慢煮約2小時，達到medium rare成熟程度，再煎香表面，橫切面呈漸粉紅色，肉軟熟且沒羊羶味。最後以72%黑朱古力意式奶凍作結，配搭開心果海綿蛋糕和自家製乳酪雪葩，甜品擺盤恍似點綴了綠色植物的岩石景色，入口幼滑延綿，微甜而不膩。此外，À la carte（單點）菜單亦增添新菜式，從春夏季擷取靈感，味道較清新，Acquerello墨汁燴飯配搭羅勒香蒜青醬和海螯蝦（Langoustine）刺身，爽口宜人；意大利蜆肉翠玉瓜醬配自家製Tagliolini，注入大量綠色元素，如翠玉瓜醬、微藻粉末和Marjoram香草，呈現一片青綠色，味道清爽。

■SPIGA 主廚推介5道菜套餐

收費：每位$688，額外加$268可享5杯餐酒（另加一）

地址：中環皇后大道中31號陸海通大廈3樓

查詢：2871 0055

文：陳麗斯

[飲食]