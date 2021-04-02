飲食Quicknote：4色新「餃」作 花膠海參餡有驚喜

【明報專訊】Everyday滿日繼招牌的高質急凍即食湯麵後，近期推出新搞作——「餃乜好」急凍餃子系列。餃子全人手包製，想不到連餃皮也是由人手擀成，並混合由鮮蔬提取的菜汁製成色皮，非常有心思。味道共4款，最有驚喜的是海皇豚肉餃，用甘筍汁製成的橙黃餃皮，餡料選用脂肪少、肉質彈牙的豬後赤肉（即後腿肉），混合花膠、海參、瑤柱等食材，再以鮑汁燴味，比坊間一般的海鮮餃更鮮香、濃郁，不用蘸任何醬汁已夠味。嗜辣者必試麻辣小鮮肉餃，紅菜頭汁餃皮包着的豬肉餡，混合芫荽，以及由青花椒、豆瓣、辣椒等超過10種香辛料的秘製麻辣醬，麻辣中不失肉香，出色！經典菜肉餃則是大路之選，餡料為青椰菜、豬肉和蝦肉等，口感爽甜。吃素者則可選擇翡翠素餃，菠菜汁餃皮內的素餡由白菜、冬菇、豆角等蔬菜組成，味道清爽。

Everyday滿日「餃乜好」急凍餃子系列

網址：everydayfor.me

運費：購買任何產品滿$300免運費，少於$300須加$50運費●

BT21化身冬甩 粉絲甜入心

烘焙界不時與卡通人物聯乘合作，A-1 Bakery便與LINE FRIENDS合作，於昨日首度推出BT21 MEETS A-1 Bakery「DoOonut 狂想曲」的冬甩，全線A-1分店有售。熟悉K-pop的人都知道，BT21是韓國天團BTS（防彈少年團）成員和LINE FRIENDS攜手創造的概念卡通角色，以往推出的產品以衣服或生活用品為主，今次推出食得的冬甩，確實令粉絲有驚喜！

「DoOonut 狂想曲」共有3款口味，以日本麵粉製作的炸冬甩，配上不同口味的朱古力外層。「藍色冬甩河」為白朱古力冬甩，入口微甜，配備KOYA和RJ的插牌。另一款粉紅色的「寶貝甜心」，為甜美的士多啤梨朱古力，插牌有TATA和COOKY。最後一款是黃色檸檬朱古力口味的「星星的願」，味道酸爽，容易入口，插牌上有CHIMMY、MANG和SHOOKY。粉絲固然不容錯過，而非韓迷也可一試，皆因冬甩鬆軟，不太油膩，惟要小心朱古力易融化，從雪櫃取出來即時食用味道最佳。

●查詢：2634 1188（熱線）

整理：陳麗斯

[DIY食譜]