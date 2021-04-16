飲食Quicknote：灣仔外賣店 美食快閃特價

【明報專訊】經過一年抗疫，大家都已將外賣自取變成生活日常，外賣店愈開愈多就足反映這股外賣風潮不能小覷。最近灣仔修頓花園亦新開一家叫「帶．回家」的外賣店，老闆是擁有多年入廚經驗的前西餐廳廚師。店面小小，菜式選擇卻很豐富，主打中、西、日3款菜系，開業短短3星期已吸納不少客人。當中人氣最高的滑蛋吉列豬扒飯（$55），由於是即叫即做，炒蛋軟香滑嫩，豬扒外脆內鬆軟，配白飯吃特別開胃；西餐則以意粉類為主，如辣蒜蜆意粉（$48）、冬蔭功海鮮意粉（$58），配料新鮮，意粉彈牙，醬汁亦剛好足夠；至於小店招牌的海南雞油飯（$48），蒸至剛剛熟的雞皮滑肉嫩，配以甜豉油、薑蓉和自家製的辣魚露醬汁，充滿地道新加坡風味；另外推薦厚切東坡肉飯（$55），五花腩以豉油及8種香料慢煮5小時，啫喱狀的肥肉入口即融，冶味而不帶油膩感，很有驚喜。為了上班族及街坊的荷包着想，小店除了推出下午茶優惠，還於晚上6時及8時45分設快閃限時特價，記得把握時機。

●帶．回家

地址：灣仔柯布連道2號修頓花園 地下4號舖

查詢：5421 6611（WhatsApp）

整理：康詠然

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