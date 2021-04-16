西營盤人氣越南湯粉 牛王注意！

【明報專訊】西營盤常被視為隱世美食集中地，最近又有一間人氣越南湯粉（Pho）餐廳進駐！越南華僑阮太太多年前於澳洲悉尼擺地攤賣Pho，深受當地人歡迎，後來生意愈做愈好，創辦越南粉餐廳Eat Fuh，並擴充至8家分店。近期更來到香港開設首間外賣專門店。香港店合伙人之一Terence表示，湯底要煮得出色，除了每天新鮮製，最緊要是真材實料，如招牌的阮氏生牛肉湯粉（$78），選用美國牛脊骨、牛筒骨、牛尾和本地騸牯牛，熬煮8小時，加上半熟軟腍的澳洲和新西蘭肉眼，肉味濃郁，清澈不涸喉；另一款阮氏燉牛肉湯粉（$88），在牛肉湯底上加入多款經炒製的秘密調料，顏色深得像咖喱湯，入口卻充滿蘿蔔的清甜，十分冶味；不吃牛的朋友，可選阮氏白肉湯粉（$88）或阮氏素菜湯粉（$68），前者以大量本地新鮮三黃雞殼熬煮，配上鮮蝦、豬肉片、雞肉、五花肉片和雞蛋，豐富得如一碗越南版車仔麵；後者則用5款根莖類蔬菜煮成，即使無肉，湯底一樣清甜。最後，推介香港分店獨有的越式香茅烤雞（$98/半隻；$188/隻），烘煮前先以香茅醃製，再風乾4小時，外皮香脆，肉質細嫩多汁，不過每日只限量供應24隻，想吃的話，記得不要太晚去！

●Eat Fuh

地址：西營盤皇后大道西345A地下

預訂網站：eatfuh.online

IG：@eatfuhhongkong

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