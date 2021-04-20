沙嗲醬為牛河豬紅點睛

【明報專訊】被不少老饗奉為能炒出全港第一沙嗲牛河的上環聯興潮州飯店，老闆是人稱二哥的孫淑亨。二哥說由兩興年代（兩興潮州海鮮飯店）到約10年前搬到上環市政大廈，他們一直都是用綿香的沙嗲醬，「我爸爸已經90多歲，他用綿香沙嗲醬，我和兒子都用。三代人，用了50多年」。

「最合潮州人口味」

他說，綿香的過人之處是香濃的花生與芝麻，加上蝦米、大地魚等配料，毋須加味精就能嘗到滿滿香味。「沙嗲醬好吃的關鍵，是各個食材的分量拿揑得好，其他品牌的沙嗲醬要麽太甜，要麽太辣，綿香的味道最適合潮州人口味。」因此他無論用來炒沙茶牛河，抑或是調製沙嗲鍋湯底，甚至是韭菜豬紅上的微辣沙嗲湯汁，都指定要用綿香。

沙嗲湯底 花生味愈滾愈濃

聯興的沙嗲牛河鹹香冶味，濃香的沙嗲醬包裹着幼滑河粉，佐以爽脆芥蘭、芽菜，即炒上桌的河粉冒着熱氣，鑊氣十足。

至於坊間普遍的沙嗲火鍋湯底偏稀、死鹹且沒有香味，但聯興的沙嗲湯底濃郁，湯底愈滾得久，花生味愈濃。二哥說湯底配方簡單，只用沙嗲醬、辣椒油、潮州魚露與滾水，最後撒一把唐芹，讓香味更上一層樓，而他們亦提供厚切美國安格斯牛肩胛位，油花豐富，軟腍嫩滑。把牛肉放進濃稠的湯底涮一會，牛肉沾着微微的花生碎，真是與別家不同。

■聯興潮州飯店

地址：上環市政大廈2樓熟食中心CF2

查詢：2517 6233

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