日本人氣「洋酒堂」攻港 罐頭餐廳摸杯底 細味小確幸

【明報專訊】早前在日本熱播的日劇《西荻窪三星洋酒堂》，講述一家提供罐頭美食和特色雞尾酒的隱世酒吧，客人在此可以暫時拋開煩惱，以美酒治癒疲累的心靈，被日劇迷喻為酒吧版《深夜食堂》。原來罐頭酒吧餐廳並非虛構，不但在日本確實存在，最近更有當地連鎖店在港開設分店。罐頭酒吧餐廳能否治癒心靈視乎個人感受，但至少在不能飛的日子，與朋友置身其中，摸摸杯底，吃吃罐頭美食，一起回味遊日的美好時光，也算是疫情下的小確幸吧！

《西荻窪三星洋酒堂》一劇中，令人嘖嘖稱奇的罐頭酒吧餐廳原來真的存在。在日本有約30間分店的當地著名罐頭酒吧餐廳mr.kanso最近登陸銅鑼灣，想投入日劇感覺，隨時可以動身。

日本mr.kanso供應超過300款來自日本及世界各地罐頭，包括自家原創的罐頭，提供零售及原罐加熱堂食服務，同時亦供應多款雞尾酒等酒品，整體裝潢較為懷舊；香港分店則較摩登，設有罐頭牆等打卡位，暫時引入約40款罐頭，主要有mr.kanso原創、日本和海外品牌，由日本直送到港，提供的服務跟日本店相若。不過負責人郭梓浩（Andrew）表示香港店更新增原創的「在店料理」餐單，實行以罐頭入饌。

罐頭日本直送 廚師炮製原創料理

Andrew最初打算照辦煮碗跟足日本模式，感覺較原汁原味，然而開業前試食罐頭期間，意外地發現把加熱了的原罐食物配搭烏冬或白飯同吃，覺得味道更好，於是萌生運用罐頭做料理的新構思。他強調品牌蒐羅的罐頭，尤其是日本出品的，都是高質而美味，甚至能將大家熟悉的日本料理放進罐頭內，如玉子燒、咖喱飯、大阪燒等，大部分一開蓋已可於常溫下直接食用；然而考量到不少香港人認為罐頭是「頹食」，也不像日本人有直接食用罐頭當零食或下酒菜的習慣，因此決定在店內加入廚師，更挑選其中20多款罐頭製作成香港mr.kanso獨有的原創菜式。

老字號合作罐頭玉子燒熱賣

打開「在店料理」餐牌，發現以罐頭製作出的選擇也有不少，包括輕食、前菜、主食和甜品。店員一致推介蟹籽（即飛魚籽）伴玉子燒，菜式選用mr.kanso原創系列中最熱賣、與京都玉子燒老字號吉田喜合作推出的罐頭玉子燒，玉子燒浸於高湯中，口感軟綿多汁，味道媲美高級食肆的手藝，因此在當地經常受到飲食雜誌、節目和YouTuber推介，非常出名。香港店則創出另一食法，放棄湯浸，改用火槍炙燒蛋面，玉子燒入口焦脆，又能保持軟嫩，同時綴以飛魚籽和海藻，增添口感。

mr.kanso另一熱賣之選的激辛咖喱牛肉，層次豐富、辛辣冶味，可惜也有一般日本即食咖喱汁多餸少的問題。因此Andrew請廚師加入美國牛肋肉，令客人吃到啖啖肉之餘，亦可配上珍珠米飯或烏冬食用。記者試過單吃罐頭和入饌後的料理，罐頭食物高質，只是感覺略嫌單調，烹煮後確實提升食味和賣相，比原罐更吸引。又以大阪燒罐頭為例，罐內有兩片小圓片的大阪燒，加熱後和一般大阪燒味道無異，但經廚師現場額外加入椰菜等配料後，小圓片變成大圓塊，味道層次也較豐富。值得注意的是，店內料理主要以木盤上桌，盤內會有用器皿盛載的菜式和製作該料理所用的罐頭，但罐頭只供展示和打卡用，並非贈品。

除了罐頭料理配搭有睇頭，這裏的酒品亦豐富，有調酒師在店內創作雞尾酒，亦供應清酒、啤酒等，更會教客人如何搭配料理。Andrew指玉子燒可搭配和店名同名的mr.kanso雞尾酒，以天之戶純米大吟釀清酒為基底，混合荔枝利口酒、接骨木花味湯力水，帶果甜味，適合搭配如玉子燒般清香的菜餚。濃味菜式如大阪燒，則可搭配一款偏甜富泡沫的Milky Star，中和濃味。若要搭配鹹香海鮮，如蟹膏菜式，推介JPM雞尾酒，以清酒壺盛載並配清酒杯，配一串自家製鹹魚油浸橄欖，其鹹鮮味能突出海鮮的鮮味。而清爽啤酒如Hitachino的white ale，口味較薄身、爽口，並帶微微的花香和果香味，配炸雞最為合適。吃咖喱切忌配辛口的酒品，只會辣上加辣，可配甜一點的酒來中和辣味，推介一款名為Yamazakura的威士忌，帶甜且不搶咖喱香。

●mr.kanso

地址：銅鑼灣耀華街25號丹納中心地下1號舖

查詢：2890 6399

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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