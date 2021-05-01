朱古力意粉 細嚼可可味

【明報專訊】想在家中享受新鮮手工意粉一樣無難度。網店Il Mattarello經營多年，主打手工意粉與傳統意大利醬料，食譜皆源自男店主Filippo家族經營的意大利小餐館，他自15歲起已在餐館幫忙，盡得母親真傳，屬地道家常風味；女店主Catherine本來從事IT業，但熱愛烹飪，機緣巧合下透過朋友認識Filippo，發現兩人理念相似，遂在7年前合作開設Il Mattarello。

港式意粉 嚇親意國男？

意粉在香港已經在地化，發展成一種門派，好比在外國的中餐館裏，老是常出現一些連中國人都未聽說過的「中菜」。Filippo說：「外國中餐館經常有炒飯，裏面會加入三色豆等材料，而招牌菜則永遠都是酸甜排骨。」直到他來到香港後，才發現自己一直吃的Authentic chinese cuisine根本一點都不「Authentic」。港式意粉也一樣，跟意大利的相距甚遠。作為意大利人除了哭笑不得，也更想讓大家品嘗到真正的「意粉」。 現時他們的產品全按Filippo母親的傳統方法來製作，材料也盡量選用意大利產品，唯一不同的是為配合香港的潮濕天氣，加入麵糰的水分要稍微減少。

近年意大利興起一股「朱古力意粉」潮流，即在麵糰中加入可可粉或朱古力作調色與調味，Catherine表示：「朱古力意粉可以當作一般意粉來烹調，當然也可加入喜歡的水果、雪糕或鮮奶油作為甜食享用，做出類似香港糖水舖常見的『芒果河粉』之類的甜品。」記者親身試過「朱意」，覺得與一般蛋意粉的味道差異不大，但細細咀嚼後，會吃到一股淡淡的可可味。

■Il Mattarello

網址：ilmattarellohk.com

查詢：9439 1201