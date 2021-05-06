鹿兒島得獎肉首登香港 頂級小田牛 甘香俘虜牛癡

夏多布里昂牛扒（Chateaubriand）——傳統上取腰內肉（Tenderloin）最厚和肉質最柔軟的部分，一般放題不會供應。（F餐免費點1次，或單點$398）（黃志東攝）

全港獨家——和牛燒肉一郎獨家引入來自鹿兒島的高級黑毛和牛品牌「小田牛」，油花分佈均勻，不失肉味，將A4牛肋肉燒至medium rare，帶微微粉紅色，油香四溢，肉質最為柔嫩。（黃志東攝）

【明報專訊】對於和牛迷來說，能夠在限定預算內，不用左計右計，毫無負擔地任點任食，的確是人生樂事。最近九龍區新開一間燒肉放題店，最吸引是可以親民價任點任食高級黑毛和牛，包括是獨家引入來自鹿兒島的「小田牛」。需知道現時在日式超市買日本和牛，即使是較實惠的部位，每100克也要70、80元起標，更遑論到燒肉店裏吃。能夠盡情享受和牛獨有的柔軟甘香，對食肉獸來說簡直是一大福音！

佐敦這家全新燒肉放題店和牛燒肉一郎，供應的日本和牛大有來頭，乃來自九州鹿兒島的頂級黑毛和牛品牌之一小田牛，由超過45年歷史的「小田畜產」農場所出品。和牛燒肉一郎品牌製作人釜谷將史愛吃燒肉，他說在日本的燒肉放題店整體質素高和抵食，只要數百港元便可以任食A4至A5黑毛和牛。他感嘆居港逾7年，卻一直吃不到如日本般高質的燒肉放題，身為九州人的他，便決定親自引入小田牛。

油花分佈均勻 柔軟富肉香

在鹿兒島，一般黑毛和牛農場會將牛隻不斷交配來改良肉質，小田畜產則由飼料入手，獨創含有12種材料的混合飼料，令和牛肉質變得柔軟富肉香，油花分佈均勻，肉色紅潤，因此獲獎無數。用小田牛來燒，肉味格外甘香。店內採用網燒，職員將牛肋肉用中火燒30秒，細火則是60秒，先燒約8秒後再反轉，之後不斷地反轉，直至肉邊開始帶焦香，兩面轉色後仍保留一點粉紅色，呈medium rare的狀態最為鮮嫩、好吃。

小田牛乃日本頂級的和牛品牌之一，價格亦昂貴，為控制成本，店家每次買入一整頭牛的牛肉，因此能以較親民的價格推出放題。餐廳現時推出由A至F一共6種套餐，由$348起至$1048起，限時120分鐘。餐牌上的食物會標示字母，如只有F字，即是只有柯打F餐的顧客才可免費點選，部分選項只能免費點選1次。不過，每款食品都另設單點價，不怕意猶未盡。

必點黑毛和牛盛合 嘗遍7種部位

雖然套餐選擇豐儉由人，但記者目標明確，必選招牌小田牛，無理由吃澳洲或美國和牛的A、B餐吧！若你同樣是budget有限但又想任食小田牛，記者推介D餐，$598起可任食大部分小田牛共91款食品，相對抵吃；牛魔王想盡興而歸當然可選F餐，品嘗包括小田牛等共105種食品。必點「鹿兒島黑毛和牛特選盛合：7種類」（限點1次，單點價$498），可一次過品嘗7種和牛，拍攝當天有牛三筋、中腹肉、辣椒肉、西冷、牛肩肉、牛肋肉和里脊肉；其他必點之選還包括出名厚身而肉嫩的夏多布里昂（限點1次，單點價$398），以及取自三角肉的小田牛薄炙牛肋肉（F餐可任點，單點價$178），點了此3項已經大致回本，還有其他可任食的小田牛部分，如牛肋肉、牛肋間肉、牛西冷、里脊肉，以及美國及澳洲牛肉、牛舌、日本豬肉和雞肉、海鮮、蔬菜、肉壽司、飯麵類、九州料理、泡菜等，超級滿足。

順帶一提，這裏須加錢才可享用任食沙律、飲品、甜品和雪糕，但相對很多全包沙律飲品的港式燒肉放題店，這一點的吸引力便稍遜一些。

■和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31至37號百誠大廈3樓

查詢：6613 6688（WhatsApp）

註：營業時間將於5月14日起延長至凌晨12:00

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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