肉骨茶、牛腩煲 追加配料變火鍋

怡保芽菜雞飯——選用三黃雞，經浸泡後風乾約半小時，以提升其皮脆肉香的口感，配以肥短多汁的芽菜、油飯和雞湯，簡便美味。（$68）（黃志東攝）

【明報專訊】說起馬來西亞，最為人熟悉的旅遊聖地離不開吉隆坡、檳城和沙巴，但原來很多人不知道，其西邊區域還有個地方叫做霹靂州，是著名的度假勝地之一。當地一家馬拉菜餐廳南洋1957，最近來港開分店，並將肉骨茶和牛腩煲變成火鍋湯底，供大家一邊「煠下煠下」，一邊感受地道馬拉滋味。

慢煮肉骨茶 藥材濃郁芳香

一般在新加坡吃到的肉骨茶，湯頭鮮醇，胡椒辛香味突出，但馬來西亞吃到的版本，藥材味道較重，餐廳沿用後者做法，以紅棗、黨參、當歸、川芎等熬製，並加入排骨、豬雜、油豆腐和香菜，以煲、焗、煲、焗的方式慢煮2小時，帶出藥材濃郁雜陳的芳香，同時把排骨燜至腍身入味而不軟爛，配上金黃酥脆的油炸鬼，貫徹當地的正宗食法。同樣以慢煮方式，由香料、辣椒、椰奶和秘製乾咖喱炮製而成的霹靂仁當牛腩煲，牛腩香郁帶辣，還有軟腍入味的薯仔，伴飯一流，兩道菜式均以砂煲上桌，並在瓦斯爐上燒得滾熱，大家可以追加肥牛、響鈴、鮮魷魚等食材，變成一頓豐富的小火鍋。

怡保芽菜雞飯 皮脆肉香必食

怡保芽菜雞飯也是餐廳的招牌菜。選用新鮮三黃雞，在水中浸泡後吊起風乾半小時，以提升其皮脆肉香的口感，配以肥短多汁的芽菜、油飯和雞湯，簡便飽肚不膩滯，大受打工仔歡迎；想順道滿足甜品胃的話，不妨試試咖央西多士，一刀切開，滿瀉的咖央醬與牛油香邪惡誘人，配一杯透心涼的桂圓冬瓜茶或話梅桔仔冰，消暑一流。

■霹靂南洋

地址：旺角彌敦道575號Ladder Dundas 5樓

查詢：6971 7738

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