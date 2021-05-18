盒子蛋糕胖卡龍 人氣野餐吸心

花樣多多——「胖卡龍」的一大特色在於其加厚內餡，看到脹卜卜餡料，馬上令人食慾大增！IG網店66dessert中最受歡迎的是焦糖燉蛋「胖卡龍」（A，$28/粒）；如有需要亦可向店主預訂其他款式，如藍色櫻花（B，不設零售）亦是客人曾訂製的款式之一。（黃志東攝）

IG大熱美食——野餐不一定要吃菠蘿腸仔等「頹食」！不妨試試這些在IG小店出售的大熱甜品，打卡一流，每份分量約為1至2人，與好朋友開心share，剛好。（黃志東攝）

【明報專訊】打開Instagram（IG）限時動態，看見不少人都趁陽光明媚跑到草地野餐打卡。想成功呃「心心」，最簡單的方法當然是上載美食照，要數近期最熱門的IG美食，包括有每次開賣，極速在30秒內售完的漂亮精緻、層次分明的盒子蛋糕，以及餡料爆燈、胖胖圓圓的韓式「胖卡龍」，單看這些甜品的外表已經令人少女心爆發。

■打開盒子秘密 「拉絲」麻糬超煙韌

在透明的長方形盒子中，蛋糕配料層層交疊，一覽無遺。這個「一盒難求」的盒子蛋糕，每次在IG開團都要於極速30秒內填好訂單才有機會買到。可能你會問，對經常在IG買蛋糕的甜品控來說，有什麼來頭的蛋糕未見過，未吃過？一件小小蛋糕憑什麼賣75元，究竟「盒子」之中藏有什麼秘密？

原來這個小小「盒子」藏有戚風蛋糕、忌廉，還有令人瘋狂的秘密武器，就是加入了超級煙韌的麻糬，中和了忌廉、蛋糕的甜膩感覺，讓人多吃幾啖也不覺膩。專售盒子蛋糕的IG小店ms.u_cake，由2019年4月正式開業，2年間有超過1.5萬個followers。開店以來已有逾30款盒子蛋糕口味，由基本的芋泥、抹茶，到芒果、奶蓋也有，全部選用法國忌廉、牛油及日本雞蛋、麵粉製作。店主Tammy有約5、6年做餅經驗，經常會按不同口味，加上其他配料如蒟蒻、奶凍、啫喱等，令蛋糕口感更豐富。

愛奶味必試芋泥 三色茶滿足花心鬼

Tammy指出，盒子蛋糕源自台灣；她亦留意到客人喜好主要分為奶味及茶味兩派，如愛吃奶味濃的，可選水果、奶蓋、泰國奶茶等口味，入口牛奶味較重，亦有奶蓋微鹹，適合怕甜人士。若像記者一樣愛奶味，又愛吃芋頭，則要試試芋泥麻糬盒子蛋糕。她選用入口較粉糯的泰國芋頭，蒸熟搗散後加入牛奶、忌廉及砂糖製成，亦要按情况來控制牛奶、忌廉的分量，方可製成綿密芋泥。吃蛋糕時配上奶味香濃的法國忌廉，就像將一杯芋頭牛奶變成蛋糕一樣，但增加了麻糬、芋頭粒的口感，讓人忍不住一口接一口。

至於愛茶之人，則可選擇三色茶盒子蛋糕，一盒有齊抹茶、焙茶及伯爵茶3款口味，滿足貪心又饞嘴的你！Tammy選用日本小山園的抹茶粉、焙茶粉，而伯爵茶則是選用英國王室品牌Twinings。為中和忌廉甜膩，帶出不同茶葉的特色，蛋糕表面亦加上不同配料，如伯爵茶味配上清香蒟蒻，令人有種吃完英式3層架下午茶甜品後，呷一啖紅茶的清新感覺；而焙茶味則有脆脆，層次更豐富。

她又建議，可由「淡味吃至濃味」，先吃較清新的伯爵茶、較有茶香的焙茶，最後吃回甘味濃的抹茶。若怕抹茶太濃味，亦可選台灣茶款，如四季春、柚香金萱茶。不過由於Tammy不定期開團，因此每次會按季節、材料是否當造等來決定口味。

焗戚風不易 花半年改良麻糬口感

她又指出，不少人以為戚風蛋糕容易做，但她說：「最簡單的東西才是最難，最花時間是整『蛋糕底』。」要焗出完美戚風，必須以低溫、長時間烘焙，才可令蛋糕軟熟度恰到好處，既不會過乾，又不會太濕；而每焗一底蛋糕，只可做出4個盒子蛋糕，她形容「每次（開團）有一半時間都花在做蛋糕上」。而她亦在盒子蛋糕的靈魂——麻糬上花了不少心思。她稱，一開始製作的麻糬質感與台灣的牛奶麻糬相似，較為「稀」；考慮到部分人未必喜歡麻糬黏糯口感，而客人交收後可能先放到雪櫃冷藏，這會令麻糬變硬，因此她花了半年時間不斷改良，才做出現時不黏口、有少許「拉絲」，又保留煙韌口感的麻糬。

有人以為盒子蛋糕層數愈多愈好，其實不然。Tammy笑言，完美的盒子蛋糕理應「啖啖都食到所有材料」，故她的盒子蛋糕只會依次將「蛋糕、忌廉、麻糬」重複放入盒內兩次，「層數太多會膩，有層次就OK」。

◆Instagram：ms.u_cake

註：不定期開團，可留意IG，或以WhatsApp（6879 8034）訂購

■內餡豐厚 馬卡龍「增磅」反減甜

除了盒子蛋糕，最近野餐界的新寵兒當然少不了「胖卡龍」，它的長相較一般馬卡龍（macaron）「肥」，體積較大，故在韓國有「뚱카롱（胖卡龍）」之稱，可說是肥版馬卡龍。66dessert亦是其中一間專售「胖卡龍」的IG人氣小店。

麵糊畫造型 減糖訣竅

馬卡龍一向給人過甜，就像直接吃砂糖般的甜膩印象，66dessert店主Tikyan指出，她以往亦認為馬卡龍「好鬼死甜」，惟吃過一顆不過甜的馬卡龍後，即一改印象，亦令她決心做出減甜版「胖卡龍」。製作兩種不同「卡龍」的材料相同，均用上蛋白、砂糖、糖霜、杏仁粉；然而兩者最大分別，是一般馬卡龍只有薄薄內餡，而「胖卡龍」會以buttercream（奶油忌廉）或忌廉芝士為內餡，不但特別厚，偶爾亦會加入原粒果肉為餡料，「內餡會是兩塊馬卡龍加起來再厚少許，才夠搶眼，不夠大的就不叫胖卡龍啦」！

不過，馬卡龍需要有一定糖分才可焗出完美「緄邊」，故改做減甜「胖卡龍」亦非易事。除了改良原有配方，Tikyan亦會製作不同醬料，如焦糖醬，亦會將果泥加進buttercream製成水果口味「胖卡龍」，希望以食材的天然甜味，減少用糖量。另外，如非要畫上幼細線條圖案，她亦盡量用麵糊代替以生蛋白、糖粉（icing sugar）等製成的糖霜畫造型，不但可減甜，亦避免吃生蛋白。

人氣「焦糖燉蛋」 入口淡淡奶香

要數店內最受歡迎口味，Tikyan認為是焦糖燉蛋，表面以砂糖烤成焦糖，模仿creme brulee的香脆外表；內餡有雲呢拿buttercream及自製焦糖醬。記者試食後發現，由於「胖卡龍」較一般馬卡龍的內餡厚，咬下去buttercream填滿口腔，滿足感倍增，既可吃到淡淡奶香，又不過甜，恍如吃了一個迷你版的焦糖燉蛋！

怕甜的人，大可嘗試冬甩造型的朱古力味「胖卡龍」，表面以朱古力醬及糖珠模仿冬甩外表，夾有黑朱古力buttercream，吃起來可中和外殼的甜味，連Tikyan也笑言自己最愛是朱古力味，因「一次過會吃好多，（吃朱古力味）感覺沒有那麼罪惡」！

◆Instagram：66dessert

註：不定期開團，可留意IG或IG私訊查詢

■畫造型忌心急 入爐前要風乾

脹卜卜、有百變造型的「胖卡龍」源於韓國，由起初只在咖啡店出售，及至後來出現不少專賣韓式「胖卡龍」的實體店，吸引不少年輕人買來打卡，可謂超Instagramable！

66dessert店主Tikyan表示，韓式「胖卡龍」對外殼、內餡細節十分講究，「不論是外殼定內餡，見到都會wow一聲」，如在貝殼「胖卡龍」上加糖珠以模仿珍珠，亦有不同卡通人物的主題套裝，瘋魔大人小朋友。

她又指製作「胖卡龍」最困難的過程，是等待外殼表面風乾入爐，又要避免蛋白因靜置太長時間而「消泡」，未能焗出緄邊。她形容「胖卡龍是一個需要耐性的甜品，不可心急入爐」，不然表面可能會裂開；用麵糊畫的造型亦要額外花上時間，逐層待麵糊風乾，以免麵糊融到下一層，才可令「胖卡龍」造型更立體（圖1）。

文：姚穎彤

編輯：林曉慧

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