Quicknote：中西合璧「糉」動員

【明報專訊】距離端午節還有3個多星期，大家可能已經開始盤算今年要買什麼糉子過節？以傳統粵菜打響名堂的翠亨邨今個端午推出4款糉子，3款屬於傳統口味，包括分量十足的特級元貝八寶裹蒸糉，選用原粒大宗谷瑤柱、金華火腿、燒鴨件、腩肉及特級鹹蛋黃等配料製餡，分量足以給3至4人享用；鴛鴦金腿花生鹹肉糉外形精緻，以上等金華火腿、巴馬火腿、花生和秘製五花腩肉製成，鹹香四溢；黃金柑桔糉則屬甜糉，嚴選糖柑桔及自家製柑桔蓉製成鹼水糉，蘸點附送的蜜味柑桔醬食用，更添果香；若論新鮮感，必屬創新的辣肉巴馬火腿芝心糉，破格以西式食材入饌，如意大利巴馬火腿、辣肉腸、蘑菇和車打芝士，集鹹香、辣肉香和芝士香3重滋味！

翠亨邨推出多款組合套裝，當中「中西薈萃」端陽糉套裝包括裹蒸糉和芝心糉，傳統創新共冶一爐。另有升級套裝，額外配搭法國波爾多金龍船白酒、甜醋豬腳薑或鮑汁花菇鵝掌。糉子以真空獨立包裝，只須將真空袋放入沸水中翻熱，即可食用。

■翠亨邨端陽糉套裝

禮券發售日期：即日至6月2日

換領日期：6月1至12日

發售地點：翠亨邨各分店及Mira eShop

網店：www.mira-eshop.com

■送翠亨邨「中西薈萃」端陽糉套裝

Mira Dining送出翠亨邨「中西薈萃」端陽糉套裝（特級元貝八寶裹蒸糉、辣肉巴馬火腿芝心糉各1隻）予明報讀者，名額20個，每人可獲套裝1份。有興趣的讀者可於5月25日（周二）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請講出辣肉巴馬火腿芝心糉其中一款材料？

整理：陳麗斯

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