濕潤版朱古力brownie 焦香軟濃 食極唔厭

Son姐喜歡brownie外脆內軟的口感，因此會把烘焗時間定為20分鐘，使蛋糕體內呈稍微underbaked的狀態，喜歡軟心效果的話，可以一試。（蘇智鑫攝）

Son姐說做brownie的訣竅，在於朱古力和牛油的質素。只要買到對的材料，混合一起，就連電動攪拌機也不用，一焗就食得，名副其實快、靚、正！（蘇智鑫攝）

【明報專訊】說起西式甜品，我的all-time favourite，一定是布朗尼蛋糕（brownie）。現時坊間不難買到現成的brownie，但一般味道偏甜，用的朱古力不夠講究，細細嚿仲要賣得貴！所以我的家裏總是常備朱古力和可可粉，隨時焗一大盆，好食又抵食。如果你也喜歡brownie，而且願意自己動手做的話，不妨買點質素較好的朱古力，學我做一個fudgy（濕潤）的版本，面頭一層薄脆，內裏軟腍腍，又有朱古力和牛油香，快點跟我一起試做吧！

Brownie對於我的子女來說，可是從小吃到大的甜品。當他們還是小朋友時，我堅決不讓他們吃糖果，可以吃的甜品，就是雪糕和朱古力。不要見細T（我的細仔Timothy）現在牛高馬大，1米8幾，其實以前很「細粒」，他尤其喜歡吃朱古力，每次吃brownie還一定要加一球雲呢拿雪糕，好識享受！記得以前他們兩個讀幼稚園，每逢有Christmas party或New Year's gathering，學校會吩咐每個小朋友帶些點心食物回去，最多人帶的，總是離不開腸仔菠蘿，或現成薯片等，但我堅持自己親手預備，而這個brownie，當然是最受同學仔歡迎的食物之一。

選烘焙用黑朱古力、法國無鹽牛油

雖然brownie製作容易，但材料上還是需花點心思，基本上要做得好食，用的朱古力和牛油愈靚愈好。市面上的黑朱古力一般有分度數，如果你買80%，甚至90%的黑朱古力，就只得一個「苦」字。我自己會選烘焙用的dark bittersweet chocolate，一般超級市場都買得到，但如果你問我該選哪一個品牌的話，必定是法國Valrhona或比利時出品較好。為何我們去歐洲或瑞士旅行要買朱古力，正正是因為當地人對朱古力的食材處理經驗老到，特別香滑，而bittersweet的朱古力代表它本身帶甜度，很適合用來焗蛋糕。大家不一定要學我買金磚形，粒狀的朱古力也可，更方便融化。至於牛油也十分重要，同樣地，選法國品牌會比較好，只要是無鹽的便可。

一個失誤 成就心太軟

對於愛吃朱古力的人，固然也喜歡心太軟。據說心太軟這款molten cake，其實是一個餅房師傅焗蛋糕時，因計錯時間的烘焙失敗之作，結果卻意外地大受歡迎，我家的細T和大T（大女Tiffany）也不例外，曾經有一段時間很常吃，食到大家都厭，唯獨這個fudgy brownie，依然久不久就會在家裏做，而且我還會特別稍微underbake，切開後裏面是半融狀態，一樣可以滿足大家追求軟心的口感。但要注意，如果烘焗過時，或攪拌材料時太過落力，overmix至起筋的話，焗出來便會「實一實」，不好吃了。

● 烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜。

●食譜：朱古力布朗尼蛋糕

工具：

刀、牛油紙、四方形焗盆（8吋×8吋）、手動打蛋器或膠刮、碗、篩

◆材料：

法國無鹽牛油 115克

黑朱古力（烘焙用） 200克

純可可粉 57克

黃糖 113克

砂糖 226克

雞蛋 3隻

中筋麵粉（All purpose flour） 113克

天然雲呢拿油（含籽） 1/4茶匙

鹽 1/4茶匙

核桃 適量（可略）

◆做法：

1. 黑朱古力切小塊，與牛油一起放入碗內，隔熱水坐融，用膠刮攪拌均勻（圖A），放涼至室溫備用

2. 另一隻碗內，加入砂糖與黃糖，用手動打蛋器拌勻

3. 逐次加入雞蛋，並攪拌均勻

4. 倒入步驟1的朱古力融漿，拌勻（圖B）

5. 篩入中筋麵粉（圖C）、純可可粉，加入鹽和雲呢拿油，拌勻

（提示：可隨個人喜好加入碎核桃、堅果、杏仁或花生）

6. 焗盆鋪上牛油紙，倒入步驟5的混合物，抹平四角（圖D），加入核桃點綴

7. 焗爐預熱180℃，焗20至25分鐘即成

● 做法貼士：

1. 以熱水坐融朱古力與牛油時，不要把盛載的碗直接浸入熱水中，而是以熱水的蒸氣坐融，否則溫度太高，會令牛油產生油水分離，影響成品效果

2. 混合白糖與黃糖一同使用，原因是兩者融化速度不一。白糖在混合材料過程中會融化，而黃糖可在烘焗過程中會形成糖漿狀態，增添口感與蔗香味道

3. 怕甜的話，可將白糖分量減半，或只用原本食譜分量的三分之一

4. 喜歡紮實口感的，烘焗完後可放入雪櫃冷藏

●新手甜品食譜有片睇：

跟Son姐學做朱古力布朗尼蛋糕：bit.ly/2Saprn8

【Son級廚房——新手甜品系列】

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio@KI Island South Galleria

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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