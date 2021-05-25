芝士迷推介 醇厚、鹹香入門之選

自創芝士「蛋糕」——Antoine把roquefort、軟身順滑的brillat-savarin芝士與quince啫喱（榲桲／木梨果醬）疊在一起，看起來猶如一個芝士「蛋糕」，香甜果醬與鹹香芝士在口腔交融，成為一道美味的飯後甜品。（$490/整個）（黃志東攝）

【明報專訊】全世界有過千種芝士，實在讓人眼花撩亂。來自法國的Antoine Zaruba原是律師，但出於對芝士的熱愛，決定拋棄高薪厚職，修讀3年芝士課程，並在巴黎一間知名芝士店工作1年，2年前來港創辦芝士專賣店The Cheese House。除了常見的brie、車打芝士等芝士外，今次Antoine推介了其他值得一試的芝士。

Comté 經典半硬芝士富果香

Comté是源自法國山區的牛奶芝士，可謂是半硬芝士中的佼佼者：入口帶有豐富的果香，稍稍咀嚼還帶一絲堅果味。2年熟成期為芝士帶來一股醇厚奶香，平時嫌芝士「臭」的朋友也能輕易接受。Antoine說，comté是法國幾乎家家必備的經典芝士，可直接食用，也能搭配餅乾、麵包或紅酒。

Roquefort 平易版藍紋芝士

由青黴菌發酵而成的藍紋芝士（blue cheese），以其獨特刺鼻的「發霉」味道著稱，評價兩極，但這款法國羊奶芝士roquefort或能改變你的看法。記者本不喜歡藍紋芝士，但Antoine以小刀輕刮芝士表面，把霉菌與芝士混合，記者直接品嘗也不覺味道太濃烈刺激，反而嘗到鹹香。

Époisses 帶烈酒、煙熏氣息

Époisses屬於洗浸芝士（washed-rind cheese）的一分子。工人在芝士熟成期間用鹽水與渣釀白蘭地洗刷外皮，造就époisses橙色皺紋的獨特外表。把芝士湊近鼻子，那股烈酒與霉菌混合的刺鼻味道馬上湧入鼻腔，外皮帶有煙熏味，內裏的白色軟心芝士乳香四溢，整體味道偏濃烈，適合重口味人士。

保鮮紙包妥 低溫雪藏保存

芝士買回家，吃不完怎麼辦？Antoine教路，把芝士用保鮮紙包好，放在雪櫃底層以低溫保存便可。

■The Cheese House

查詢：5260 2691

網址：bit.ly/3bw3oyi

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