復刻版忌廉筒 486層酥化綿密

G 酥化牛角包——採用法國AOC牛油製成，金黃酥皮層次分明，清脆酥化，牛油鹹香一湧而出。（$25）；H 肉桂卷——混合韓國黑糖製成，香氣濃郁不膩，由製作酥皮至出爐，需花上2至3日方可完成。（$24）；I 巨型蝴蝶酥——酥皮有486層，色澤金黃，面層均勻地灑上糖粒，口感酥脆富牛油香，甜度剛剛好。（$20）（黃志東攝）

【明報專訊】在港鐵堅尼地城站旁，每日準時11時飄出一縷酥皮香，街坊熟悉地在一家小店前停下腳步，看着店員捧出一盤又一盤新鮮出爐的麵包，不消幾分鐘，人龍已築起。擁有如此魅力，正是近期人氣爆燈的烘焙新貴Soft Thunder。

老闆Michael本來從事電子產品行業，5年前因一次公幹出差失眠，頓覺人生漫無目的，翌日早餐吃着麵包時，忽然萌生開麵包店的念頭，返港後便跟太太商量。當時兩人將近40歲，卻抱着一副「想趁自己未太老時快點去做」的心態，膽粗粗地辭去正職，夫婦二人老遠跑到加拿大藍帶國際學院，學做糕餅和麵包。太太Catherine表示，外國人做麵包比較「均真」，很少用調味料或添加劑代替原材料，例如牛角包，用法國食材新鮮熱辣焗出來，與一般在香港麵包店買到預先包裝好的，分別甚大。「當時覺得很新奇，幾十歲人先知道自己在香港一直沒有吃過新鮮麵包！」

畢業後，他們一邊在麵包店打工，一邊籌備新店，期望把這份真材實料，認真製作的味道帶回香港。好像店內主打的unicorn puff，外形猶如田螺般，酥脆的酥皮包覆着奶黃吉士，正是香港舊時麵包店流行的忌廉筒。Michael表示，現今忌廉筒買少見少，坊間能找到的，內餡大多只用普通忌廉，而非傳統的吉士醬，所以決意推出這個復刻版本。除了將餡料製成原味吉士、宇治抹茶、比利時朱古力和法國榛子4款口味，更將麵糰反覆對折、擀平和靜置休息，搓成486層的酥皮，雖然單憑肉眼數不出，但咬落鬆化綿密，每一個忌廉筒，均需用上3天時間完成。

濃厚吉士蛋撻 口感似法式燉蛋

不過，酥皮層數愈多並不代表愈好吃。Michael解釋，同樣大受街坊歡迎，日賣約700多個的吉士蛋撻，酥皮只有54層，但這是他們認為最恰當的層數，剛好能平衡由純蛋黃、忌廉和練奶製成的濃厚撻水質感，一口咬下，就如一個脆口版的法式燉蛋（crème brûlée）。至於其他有27層的牛角酥，則用上法國AOC牛油，層次分明，金黃酥香。二人每天日做逾15小時，但最難忘是收到客人大讚好味的評價，更曾有街坊表示「好食過酒店出品」，這是給他們最大的動力。

■Soft Thunder

地址：西環北街29至31號鴻利樓地下A號舖

查詢：IG @softhunderbakery

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