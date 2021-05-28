靚料漢堡 食肉獸素食者都like

經典雙層芝士漢堡——與同店其他牛肉漢堡不同，廚師把原本重175克的漢堡扒「一開二」，分成兩塊漢堡扒，並用上smash的方法處理。比起其他牛肉漢堡的多汁柔軟，這款更偏向焦香有嚼勁。（$99）（楊柏賢攝）

尚牛漢堡——在食材和分量上，尚牛漢堡又比其他漢堡「更上一層樓」。漢堡扒由原本175克增量至220克，也改用新西蘭和牛胸腩肉及牛腹脅肉，油脂豐富，加上半融松露羊奶芝士，極為「邪惡」。（$238）（楊柏賢攝）

【明報專訊】蘇格蘭靚牛 天然草地飼養

Beef and Liberty是另一間大受foodie推薦的漢堡包餐廳。採訪當天人山人海，除了堂食，餐廳外也站滿了等外賣的客人。能夠大量吸客，原因在於他們使用蘇格蘭靚牛肉，集團研發主廚Neil Tomes分享道：「我們選用蘇格蘭高地凱恩戈姆國家公園牛場出產的牛肉，以天然草地飼養；漢堡扒也特地混合不同部位製作，包括肥瘦適中帶彈性的牛肩胛（chuck brisket）和牛味濃郁的腹脅牛柳（又稱封門柳，hanging tender），另加上小量牛脂肪，增加油香。漢堡肉本身沒有絞至太細碎，仍能吃到肉粒與筋的部分，充滿咬口。」

大樹菠蘿扮豬肉絲神似

另一個人山人海的原因，餐廳除了招待食肉獸，對素食者亦十分「友善」，素食選擇差不多佔整個餐牌三分之一。Tomes認為，蔬菜本身有它們的魅力，不用特地「扮肉」，如鮮菇藜麥漢堡和紅菜頭漢堡，也是忠於蔬菜原來的味道。不過，餐廳亦有幾款新興的仿肉產品，如OmniPork泰式豬肉漢堡等，最近他們也跟植物肉品牌Karana合作，以大樹菠蘿製作成素手撕豬肉，並加入漢堡包之內。記者親自試過，以大樹菠蘿製成的「豬肉絲」，的確有肉絲感覺，不過BBQ醬汁味道偏濃重，使其他食材的味道稍被掩蓋。

■Beef and Liberty

地址：上環荷李活道252號地下

網址：www.beef-liberty.com/hk

查詢：2178 0522

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