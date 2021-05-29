黃金60秒 脆炸鮮嫩吉列A4和牛

M9和牛丼伴溫泉蛋——不想吃得太油膩的話，可選非油炸的M9和牛丼伴溫泉蛋。（$198）（黃志東攝）

京都勝牛三味套餐——套餐包含炸翼板、菲力及薄片醬味牛，菲力肉味較濃。隨牛扒附有多種蘸料，大家可由鏗魚醬、牛扒醬、咖喱醬順序點蘸，感受牛扒由淡到濃的層次。（$228）（黃志東攝）

【明報專訊】香港人對日本美食無所不歡，近年攻入香港的包括吉列牛風潮。多間吉列牛專門店先後在港開業，以炸得酥脆可口的牛扒俘虜人心。來自京都的吉列牛排專門店「牛カツ京都勝牛」，繼年初登陸銅鑼灣，最近再擴大版圖，進駐將軍澳開設第二分店。除了本來供應的澳洲及美國牛肉，將軍澳新店更推出鹿兒島A4黑毛和牛西冷，每日限量供應，想吃，記緊一早預訂。

提供煎板 自調生熟度

店內遵循日本總店的製作方針，即牛肉裹上以日本店比例調製的炸漿，撲上日本麵包糠，再投進從日本引入的炸鍋，以高達190℃的滾油，只需60秒便炸成。投入油鑊中的時間短，能令外皮酥脆之餘，肉心保持軟腍多汁，以三分熟的鮮嫩度上桌。如果客人怕牛肉太生，店內亦提供小煎板，讓客人隨心調整牛肉熟度。即使滿意牛肉生熟度，大家也不妨把沒有吉列炸面的牛扒側面輕煎，更能引出脂香，吃時風味更佳。

製作過程看似簡單，但行政總廚許景奕表示，控制炸漿的厚度，並統一師傅按壓麵包糠的力度相當考工夫，「漿太薄會令麵包糠容易掉下，令牛扒不夠脆，太厚則影響囗感及賣相」。記者嘗試多款炸物，外皮均炸得十分薄脆酥香。當中數肉質最上乘，還是以鹿兒島A4黑毛和牛更勝一籌，不但油脂較豐盈，油花分佈均勻，肉味也比澳洲牛及美國牛濃郁。另一驚喜是特選海鮮套餐中的炸廣島蠔，蠔肉厚身鮮甜，值得一試。

■牛カツ京都勝牛

地址：將軍澳唐俊街23號 Monterey Place地庫B03號舖

查詢：3425 4616

[飲食]