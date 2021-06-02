波爾多2020期酒體驗 占士邦愛酒 遇上最佳年份

黃詩詩@詩詩酒樂園：法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com（作者提供）

各大酒莊以不同形式跟買家、酒評人及傳媒試酒。Chateau Pichon Baron以試管酒瓶形式寄出新鮮期酒，一開要立即飲用。（品牌提供）

【明報專訊】又到試新一年期酒和年份酒的季節。但由於疫情還未受控，不能飛往酒莊試酒，改為網上虛擬試酒已成新常態，各大酒莊及主辦單位亦以不同形式安排酒商及酒評人試酒，以下分享幾個試酒報告同體驗，包括Chateau Angélus 2020年期酒、Chateau Pichon Baron 2020年期酒、James Suckling Bordeaux Confidential 2020年期酒及敖雲Ao Yun2017年新酒體驗，看看有沒有你的心水葡萄酒準備入貨。

什麼是期酒（En Primeur）？期酒的意思解作葡萄酒的期貨（Wine Futures），法國波爾多酒區是主要有作期酒交易的產區，但其實亦不止限於波爾多，一些法國酒區如布爾岡或其他國家的葡萄酒區也有類似的交易模式。期酒的意思是每年9至10月份，當酒莊採收完葡萄之後，就開始釀酒，之後再將酒液放入橡木桶陳釀。到翌年的3至4月，酒液還在橡木桶中陳釀之時，酒莊就會邀請國際上的各大葡萄酒評論家、記者和買家來到波爾多，在新酒還在木桶陳釀之際，在桶邊試飲（Barrel Tasting）。

酒莊會跟據該年份葡萄酒產量、品質、評分及市場情况等不同因素發布價格。買期酒是以一箱作單位，例如一箱12支，大約待2至3年才正式送到買家手上。為什麼大家會買期酒？因為期酒一般比之後推出市場的價格便宜一點（但並非每年如是），同時某些酒莊由於產量少，所以往往要買期酒先可確定有貨。由於疫情，世界各地的葡萄酒評論家、記者和買家也去不到波爾多實地試期酒，因此各大酒莊亦紛紛改變策略，將期酒運到世界各地主要市場舉行網上虛擬試酒會，可跟莊主及釀酒師了解收成和質量作評分，看看是否值得入貨。

近25年最出色「大金鐘」 具潛力放30年

位於波爾多右岸的St. Emilion酒區的Chateau Angélus，又稱「大金鐘」，因為酒標上有個金鐘圖案，十分容易認，亦是早期打入中國及亞洲的波爾多酒莊之一，亞洲人尤其印象深刻。它亦曾在《占士邦》電影出現，是007喜愛紅酒之一。此酒莊與Chateau Cheval Blanc、Chateau Ausone和Chateau Pavie齊名，屬St. Emilion列級酒莊中的最高等級，也就是A級的一級特等酒莊（Premier Grand Cru Classé A）。

這次期酒試酒會於香港瑰麗酒店以小組形式舉行，並於網上跟現任第8代女莊主Stéphanie de Boüard-Rivoal及她的父親兼前莊主Hubert de Boüard de Laforest隔空試旗下2020年期酒，包括副牌Carillon d'Angélus 2020及Chateau Angélus 2020。前者果香明顯，帶紫花、黑莓、紅莓、黑莓果醬、烤烘、香料、甘草、土壤及炭燒等味道；後者活潑優雅，帶紫花、玫瑰、甘草、黑莓、車厘子、礦物、香料、烤哄、可可豆及絲絲鐵味，酸度高而單寧十分優雅，相當具潛力放20至30年，值得考慮。

莊主表示2020年和之前兩年可說是連續3個好年份，可跟1988至1990年這3年媲美，而2001年亦是十分出色的一年。他認為2020年是近25年來最出色的年份，比2001年更出眾。我亦喜歡2020年的金鐘，比以前傾向「大隻」而豐厚的大金鐘相比，經過歷年微調後顯得溫文爾雅而不失層次。2020年並不是風調雨順的一年，損失約10%至15%收成，但採收到的葡萄卻很好。由於疫情，他們很難請到大批外援幫手採收葡萄，但大家卻眾志成城，廚師、侍酒師以至會計同事統統下田幫手採收，場面十分感動。

試管試酒 疫下新體驗

另一法國波爾多左岸著名的第二級酒莊Chateau Pichon Baron，位於Pauillac區，同樣在香港舉行2020年期酒，除了試它的主牌酒，亦包括集團旗下其他5款葡萄酒Chateau Pichon Baron 2020、Les Griffons de Pichon Baron 2020、 Chateau Pibran 2020、Blanc Sec de Suduiraut 2020及Chateau Suduiraut 2020。因應疫情，各大酒莊均絞盡腦汁各出奇謀，以不同形式跟買家、酒評人及傳媒試酒。Chateau Pichon Baron以試管酒瓶形式寄出的新鮮期酒便十分特別，我亦是第一次從試管酒瓶試酒。試管儲存期短，一開便要立即飲用。Chateau Pichon Baron 2020優雅、具層次而充滿果香，帶紫花、玫瑰、可可豆、黑莓、烤烘、雲呢拿、香料及雪茄葉等，單寧幼滑。

據酒莊代表Ana Carvalho分享，2020年跟以往兩年氣候相似，冬天較濕，夏天溫暖而乾爽。2020年有2018年的單寧結構及2019年的優雅，是連續的好年份。疫情令採收人員每天只在指定範圍工作以確保維持安全距離，大家亦沒有像以往般一起在田園吃飯，都是各自各吃。她希望疫情快過去，毋須再這麼孤獨採收。

濃縮版試酒會 波爾多近3年出色

國際著名酒評人James Suckling每年也在香港舉行Bordeaux Confidential，讓買家及傳媒一次過試百款期酒，了解當年表現。以往大家會拿着酒杯到不同酒枱跟酒莊代表傾偈試酒，疫情下James的試酒會也變陣，改為少於20人並分不同時段試酒，每時段90分鐘，從酒單上向工作人員說出想試的葡萄酒號碼。在90分鐘內當然很難試完所有葡萄酒，唯有盡快。在這密集試酒情况下，好處是可清晰簡易地分出不同酒莊的風格和質素。我的心水有2020年Chateau Pape Clement、Domaine de Chevalier及Chateau Smith Haut Lafitte的紅白酒，以及Chateau Beychevelle、Chateau Giscours、Chateau Baron Pichon-Longueville及Chateau Lascombes的紅酒。我跟James Suckling交談了一會，他特別提醒近3年是波爾多非常好的年份，喜歡波爾多葡萄酒的朋友記得留意入貨！

雲南「害羞」葡萄酒 果香集中有驚喜

來自中國雲南香格里拉海拔2600米的敖雲Ao Yun葡萄酒，是由法國著名品牌Moet-Hennessy葡萄酒部於2008年投資的1級莊項目，由酒莊及技術總監Maxence Dulou及團隊主理。由2013年第1個年份開始，Maxence帶領的團隊每年也會在混合葡萄上微調，釀造出更能代表當地風土（terroir）的葡萄酒。

這次與他再次單對單線上會面，一同隔空試了剛推出市場不久的2017年最新年份酒。以72% Cabernet Sauvignon為主要葡萄，還有19% Cabernet Franc、4% Syrah及3% Petit Verdot葡萄，亦首次加入2% Merlot令酒體更圓潤。問他2017年的風土氣候及採收如何？他表示2017年是最具挑戰的一年，春天稍涼而延遲葡萄生長，夏天亦太濕，幸好採收前有一個月的溫度比平常高，令葡萄加快成熟，種出果味集中而成熟的葡萄。

2017年最初聞起來比較害羞，開了2個鐘後香氣才開始散發，果香集中具層次，單寧幼滑而餘韻帶微甜，酸度高，優雅而帶紫花、玫瑰、藍莓、黑莓、香料、雪茄葉、草本植物、甘草及橡木等味道，餘韻悠長。整體而言相當高質，只有4萬多瓶，喜歡法國波爾多紅酒風格的朋友一定會對這瓶佳釀感到驚喜！

文：黃詩詩

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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