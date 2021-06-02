Quicknote：本地製四季桔氈酒 清新消暑

【明報專訊】本地氈酒蒸餾廠Two Moons繼獲獎乾氈酒後再有新搞作，這次聯乘本地農莊推出新口味：四季桔氈酒。內有亞洲特有的四季桔，口感清爽帶果香，為炎夏帶來消暑。

四季口味清新，甜味和酸味皆平衡，加上杜松子和雲杉兩種植物的香氣，味道獨一無二，適合追求冒險和新鮮感的愛酒人士。品牌網站接受率先訂購（$530/700ml，連運費）。如喜歡收藏珍貴酒瓶，另有限量版四季桔氈酒禮盒（$228/盒），包括1瓶200ml氈酒，以及1包西貢鹽田梓出產的手工海鹽，可自製以鹹檸蘇打為靈感的鹽味四季桔Gin & Tonic。

由即日至7月2日，灣仔The Pawn Botanical Bar亦特別以Two Moons氈酒製作雞尾酒，Two Moons Gin & Tonic（$140/杯）、Full Moon Martini（$140/杯）以外，還有特別推薦，內含清新煎茶、薄荷和青檸茶的Crescent Moon Collins（$140/杯），非常適合在炎熱夏天飲用。

整理：張曉冬

●查詢：Two Moons twomoonsdistillery.com/shop The Pawn 2866 3444