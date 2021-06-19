鬼馬甜點師過海 玩嘢「花生」藏沙嗲牛

「焫焫焫焫著棉花糖雪糕」——中間為自製雲呢拿雪糕，外層則是自家製蜜糖棉花糖。客人落單後，店員即時將外層棉花糖燒至焦脆，吃起來一暖一冷、一脆一軟。由即日至6月20日限定供應。（$62，H Queen's 旗艦店限定）（黃志東攝）

【明報專訊】去年，紐約人氣餅店當文歷餅店by Dominique Ansel登陸尖沙嘴，憑着具本地特色的主題甜品，還有每天新鮮烘焙的法國甜酥麵包，每天吸引大批foodie慕名而至，店外經常大排長龍。近日，品牌進駐港島，選址中環H Queen's開設全新旗艦店，主打每日新鮮製作麵包美點。為慶祝新店開業，品牌特別炮製創新的牛角包吐司，以及數款旗艦店限定美食，另外，更將紐約本店名物帶到香港。

焫着棉花糖雪糕添「熏」香

當文歷向來以「玩嘢」創意聞名，新店帶來沙嗲牛肉花生燒，看起來活像一顆大花生，其實是將鬆軟的窩夫製成花生造型，包裹着港式沙嗲牛肉；配以自家秘製沙嗲醬，客人可邊食邊蘸沙嗲醬，食起來甜中帶微辣辛香，甚為過癮。不過，要數最受「打卡族」鏡頭歡迎的，必定是期間限定的「焫焫焫焫著棉花糖雪糕」。這款來自紐約本店名物，中間為自家製雲呢拿雪糕，外層則是自家製蜜糖棉花糖；每次客人落單後，店員即場拿起火槍將其燒至香脆，看着本來純白的棉花糖被燒至焦脆，過程十分有趣；不過，更吸引記者目光的是那條木枝，讓人想起經典卡通人物愛用的燒烤小工具，甚具美式情懷，細問下，原來那是煙熏過的柳木枝，能為甜品增添風味，美味果然就在細節中。

吐司「蜂巢」鬆軟香脆

至於全新創作的牛角包吐司（croissant toast），由Dominique Ansel及香港團隊共同構思；取名為「牛角包吐司」，顧名思義就是結合了牛角包與吐司。以牛角包作基調，在吐司外形中，包裹着一層層鬆軟麵包；要製作香脆酥皮和蜂巢紋理並不簡單，除了選用頂級的法國麵粉及牛油製作，還要經過24小時低溫發酵，再加上長達4天的製作程序，將小麥和牛油香氣發揮至極致，才能達到外層焦香酥脆，內裏層層蜂巢紋理鬆軟無比的效果。

一鹹一甜共2款口味的牛角包吐司，均採用獨立包裝。楓糖牛角包吐司為圓筒形，賣相可愛；海鹽牛角包吐司則正正方方，像傳統厚多士。味道方面，楓糖牛角包吐司在製作過程中加入天然楓糖，甘甜深邃；而海鹽牛角包吐司就配以英國海鹽製作，帶有牛角包的酥香味。建議大家切牛角包吐司時，必須使用鋸齒麵包刀，並注意切下的方向，否則未能品嘗蜂巢切面的鬆軟質感。

■當文歷餅店 by Dominique Ansel（中環旗艦店）

地址：中環皇后大道中80號 H Queen's地下2號舖

查詢：3482 7735

文：劉詩言

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當文歷餅店進駐中環

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