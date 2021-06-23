Quick note：精選歐洲時尚酒具 和爸爸在家碰杯

【明報專訊】工欲善其事，必先利其器。品酒也一樣，除了有美酒，一些合適的品酒器具也能提升享受佳釀時的樂趣。

集雅廊一直引入不少歐洲著名品牌酒具，為慶祝父親節，特別在整個6月提供酒具系列折扣優惠。例如來自法國的Peugeot推出了Elis Touch系列新一代時尚開瓶器，充電池巧妙地隱藏在底座中，只需按下瓶子頂部的開瓶器即可輕輕鬆鬆的提出酒塞，適用於所有類型的酒塞，令開瓶步驟變得輕鬆。

手工水晶醒酒器 盡享紅酒韻味

德國品牌Zwiesel Glas以手工水晶酒具聞名，其手工吹製Signo醒酒器外形講究，連同Enoteca Rioja紅酒杯，除了能令人充分感受紅酒的韻味，在碰杯時也奏出清脆動人之音。愛酒之人家中總有多支珍藏，意大利品牌Ercolano的木製鑲飾家具在當地有不少捧場客，其classic款手推車正好用來擺放各種烈酒。

純銀雞尾酒調酒器 家中品酒良伴

另外，Tiffany & Co.精選家居禮品系列中亦有不少設計精美的酒具。靈感源自品牌工作坊雕刻標誌的Tiffany 1837 Makers純銀及黃銅雞尾酒調酒器、雞尾酒量酒器及開瓶器、酒壺及啤酒杯等產品組合，均可成為家中品酒的良伴。

文：張曉冬

●查詢：Tiffany & Co. 2845 9853 集雅廊 2735 0579