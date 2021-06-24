尖東海旁「藥房」 歎南美草藥雞尾酒

雞尾酒——Pear-scription Spritz（$118，左），用香梨gin配上白蘭地、柑橘、茉莉花kombucha等而成，帶甜美的夏日氣息。Brave Bullfighter（$108，右）採用龍舌蘭、西柚汁、gin，再結合杏仁、辣椒與荷花而成，餘韻有草藥清香。（黃志東攝）

飽肚主食——牛油果粟米脆片（$168，後），客人可親自拿起磨杵，把配料與牛油果舂成蓉。Chicken milanesa（$188，前）是常見的阿根廷菜式，大廚把雞胸肉沾滿麵包糠，加入番茄與水牛芝士烤焗，佐以薯條飽肚感十足。（黃志東攝）

【明報專訊】香港有不少走墨西哥主題的酒吧與餐廳，不過主打其他拉丁美洲國家風格的酒吧卻少之又少。尖東海旁近日有新酒吧開業，以南美傳統草藥為主題，不論裝潢、食物與雞尾酒都加入草藥元素，帶客人回到20世紀初阿根廷布宜諾斯艾利斯，開展一場「療癒身心」的旅程。

酒吧共有2層，裝潢以南美洲早期藥房為靈感，映入眼簾的是深褐色為主調的調酒吧，金屬天花板與收藏過百款草藥的百子櫃，為整體氣氛增添復古味道。沿樓梯走上2樓，牆壁鋪滿花卉植物圖騰牆紙，呼應酒吧「草藥」與「療癒」的主題。樓上更設有露台，傍晚小酌時，欣賞尖東海景之餘亦能享受宜人海風。

「虎之奶」醃魚 清爽開胃

打頭陣的是開胃小食，牛油果配醃紅鯛魚。檸汁醃魚生（ceviche）是南美洲沿海地區的常見食物。紅鯛魚簡單用辣椒、鹽、青檸汁等調配的leche de tigre「虎之奶」醬汁醃製，鮮滑魚肉配上軟熟牛油果，口感順滑；清爽的青檸醬汁更是讓人胃口大開，忍不住一口接一口。

來到「南美」，一定少不了知名的牛油果粟米脆片。平時在餐廳吃的guacamole，一般是由廚師預先製成，但餐廳把新鮮牛油果與青辣椒粒、洋葱與蒜頭整齊排在石磨盆內，客人可以親自拿起磨杵，把配料與牛油果舂成蓉。餐點貫徹「療癒身心」的主題，客人可以把一天的鬱悶用力「發泄」在牛油果上，最後再一口把它吞進肚裏！

低溫慢煮八爪魚 鮮嫩佐酒

在眾多菜式中，記者認為八爪魚味道最出色。餐廳選用西班牙八爪魚，低溫慢煮12小時後再香烤，入味而不過韌。再淋上用番茜、芫荽、牛至等製成的傳統阿根廷青醬（chimichurri），香草味濃郁。配上去皮熟杏仁、紅葱、橄欖油調配的香滑ajo blanco醬汁，整道菜味道豐富，香草與杏仁帶出八爪魚的鮮味，佐酒一流。

這裏的雞尾酒共有4大類。第一類serendipity為大家帶來心靈平靜。當中Smoke Bomb帶有草藥煙熏泡沫球，造型特別。調酒師混合冧酒、菠蘿、杏仁、雪莉酒等，打造帶果味與童年回憶的雞尾酒。第二類sanguine寓意大膽與勇氣，適合喜歡味道濃烈與高酒精濃度飲料的朋友。Brave Bullfighter採用龍舌蘭、西柚汁、Peddlers Rare Eastern手工gin，再結合杏仁、辣椒與荷花而成。Tequila與辣椒的「重口味」，卻帶有草藥清香的餘韻。Melancholy類別下的酒則極富熱帶風情，Pear-scription Spritz用香梨gin配上白蘭地、柑橘、茉莉花kombucha等而成，充滿夏日甜美水果的氣息。最後nostalgia系列的雞尾酒偏甜，讓客人喚起開心往事。

酒醉飯飽，最後來個甜品作結！源自南美洲的甜品tres leches，用了淡奶、煉奶與忌廉，口感如雪芳蛋糕般輕盈鬆軟，再綴以樹莓、藍莓與士多啤梨，清爽的水果與香甜奶油在口腔結合，畫上完美句號。

■Boticario

地址：尖沙嘴麼地道66號尖沙嘴中心地下5號舖及UG樓15號舖

查詢：2765 0800

文：沈晴

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