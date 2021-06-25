「素」淡蛋糕 突出熱情果清甜

純素楊枝甘露撻：除了經典的芒果柚子，撻的底層還有茉莉春毫忌廉，微甘的茶香更能襯托水果的鮮甜。（6吋，$330；供應至7月5日，The Vege Lab）（黃志東攝）

Naked Cake（Day Dreamer）：蛋糕以3種無筋麵粉製作，口感紮實，質感像布朗尼；咀嚼時能嘗到用來代替蛋的一粒粒奇亞籽，口感特別。（4吋，$980，The Cakery）（黃志東攝）

純素千層酥：分別有桃子茉莉、雲呢拿與薄荷芒果味，千層酥皮用人造牛油代替，雖不及牛油千層酥鬆化，但口感不俗。（各$65，The Cakery）（黃志東攝）

純素熱情果糖漬橙忌廉蛋糕：罌粟籽蛋糕配上用粟粉製作的熱情果酪，最後綴以蒔蘿，充滿清爽的柑橘香。（4吋，$320，The Vege Lab）（黃志東攝）

【明報專訊】不僅芝士有純素，甜品都有vegan選擇！不少人認為蛋糕一定要放蛋、奶、忌廉才會好吃，如果不想用動物成分，又有什麼代替方法？

主打純素甜品的網店The Vege Lab創辦人陳凱螢（Yuki）說，她會在外國訂購烘焙專用的植物蛋白粉代替雞蛋。Yuki說，歐美的純素飲食文化較香港盛行，供應商會從大豆、豌豆等植物提煉蛋白質。相比鷹嘴豆水等「自製」植物蛋白的做法，蛋白粉打出來的蛋白霜更穩定，不容易倒塌，放進海綿蛋糕也能做出如雞蛋般的蓬鬆口感。至於奶類，用味道偏淡的豆奶、米奶就能輕鬆代替。

味道方面，純素蛋糕與「真蛋糕」有何不同？記者嘗試了熱情果糖漬橙忌廉蛋糕。一般蛋糕的蛋、奶、牛油味道重，純素蛋糕用清淡的大豆忌廉，反而更能嘗到水果的清甜原味。蛋糕配上用粟粉製成的熱情果凝乳，最後綴以蒔蘿，充滿清爽的柑橘香。

另一間甜品店The Cakery則使用不同材料代替雞蛋，打造不同的口感與風味。創辦人郭小菱（Shirley）說，要代替海綿蛋糕中的雞蛋，可以有幾種方法：打發蘋果醬、奇亞籽浸水或用亞麻籽粉。Shirley指，蘋果醬顏色淺，適合配搭淺色或果味重的蛋糕；而製作咖啡味等偏深色的蛋糕時，就會用亞麻籽與奇亞籽，兼為蛋糕帶來顆粒口感。

朱古力蛋糕粒粒奇亞籽

提起無麩質（gluten-free）的純素甜品，店內招牌Naked Cake是其中一款。蛋糕盡量減少外層糖霜與忌廉，讓客人更專注於蛋糕本身的味道。朱古力味的蛋糕口感紮實，質感更像布朗尼；咀嚼時能嘗到用來代替雞蛋的一粒粒奇亞籽，口感特別。麵粉方面，以蕎麥、米與杏仁粉代替小麥，蛋糕濕潤。

除了蛋糕外，千層酥等看似做法困難的甜品，原來也有純素版本。3款千層酥包括有桃子茉莉、雲呢拿與薄荷芒果，千層酥皮用人造牛油代替，雖不及牛油千層酥鬆化，但口感仍然不俗。至於忌廉則用素米忌廉代替，忌廉本身沒味道，反而讓果味更突出，清爽不膩。

●The Vege Lab

網址：thevegelab.com

查詢：5332 6500

The Cakery

地點：銅鑼灣恩平道28號利園二期124號舖

查詢：2816 1838