享受美酒佳餚 如葡萄酒之旅

【明報專訊】暑假到了!今年還是不可能飛,那怎樣留在香港卻感受自己像去了一趟葡萄酒之旅?適逢7月至8月是第3屆美國加州美酒月,城中多間酒舖及餐廳也有加州美酒為主題。主辦單位加州葡萄酒協會(CWI)在美酒月期間,更推出類似加州十分流行的「葡萄田音樂會」(Music in the Vineyard)的加州夏季音樂會及多個加州葡萄酒試酒會活動。既然去不成葡萄酒旅遊,那不如參加一下這些活動,試試加州美酒佳餚配對,當自己去了加州參加葡萄酒之旅!

Serrini現身港版葡萄田音樂會

夏季音樂會一向是加州酒鄉的標誌活動,音樂和美酒已成為加州葡萄酒愛好者的習慣,不同的音樂活動亦已是加州酒莊夏季的指定環節,包括查爾斯庫克藍調葡萄酒活動、蒙大維酒莊音樂會系列、威迪酒莊音樂會、羅德尼斯特朗美國音樂節或納帕谷搖滾音樂節等,很多都會在葡萄田前演唱(Music in the Vineyard)。香港雖然沒有葡萄田,但加州美酒月卻很有創意,將夏季傳統變成網上音樂會,邀請表演風格前衛及大膽的香港唱作人Serrini合辦獨家網上音樂會,並以此向香港介紹這種Golden State of Mind,融合音樂與美酒的傳統。音樂會將於7月8日晚上8:30在California Wines Hong Kong的facebook專頁和YouTube頻道現場直播。Master Sommelier Darius Allyn亦會於網上活動現身介紹加州酒。不能親身飛到加州,在家邊喝加州酒,邊免費欣賞唱作人Serrini演唱當去了加州止止喝也不錯!

我會選擇開瓶Orin Swift Machete 2018年紅酒睇live。此酒莊自1998年開始釀酒,其莊主兼釀酒師Dave Phinney被譽為最具影響力的新派加州釀酒師之一,曾被酒評雜誌選為「2019年最佳釀酒師」。而他的Machete 2014年葡萄酒亦獲得國際著名葡萄酒雜誌Wine Spectator在2016年評為Top100葡萄酒的第6位。此酒莊屬於美國加州的新派酒莊,短短日子間已躋身美國著名Cult Wine酒莊行列,Serrini跟它一樣另類。酒莊的各酒標時尚突出,以獨特拍攝手法演繹不同酒故事,此系列以一輯12幅照片酒作標。此酒主要以Petite Sirah葡萄釀造,混合Grenache及Shiraz葡萄釀製,再置於法國橡木桶中陳釀11個月。此酒具層次而充滿果香,帶野生黑莓、黑布冧、紫花及香料等香氣;味道帶有黑布冧、黑車厘子、甜香料、雲呢拿、黑胡椒及橡木等味道,酒體豐富,單寧幼滑,餘韻悠長。

加州酒得州煙熏燒烤搭當得宜

除了是加州美酒月,7月更有由美國農業部(USDA)轄下美國駐香港農業貿易處(ATO)舉辦的Delicious USA,共有40多間香港知名餐廳嚴選一系列美國優質食材設計不同菜式。美國食材配美國葡萄酒自然夠地道。近期美國得州燒烤美饌十分熱門,特色是充滿煙熏風味,以傳統地道醃製及烹調手法,以木火低溫煙熏慢烤,豐厚秘製醬料醃製添加富深度的味道,炮製成香濃燒烤美食,最適合配以full-bodied 的加州葡萄酒。參與餐廳之一香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室推出得州燒烤美饌自助餐,包括多款以美國食材烹調的得州燒烤美饌,包括脂香味濃的煙熏牛腩、肉味濃郁的烤豬肋排、惹人垂涎的雙重煙熏煙肉及手撕豬臀肉漢堡等,啖啖充滿煙熏味的肉香,配上餐廳推介的Kendall Jackson Vintner's Reserve Zinfandel 2014年加州紅酒($100/杯或$500/瓶),互相輝映。

此酒莊自1982年成立至今,已成為美國最暢銷的葡萄酒之一,年產約300萬箱。Zinfandel葡萄是加州4大種植最多的葡萄之一(另外是Chardonnay、Pinot Noir及Cabernet Sauvignon),此酒酒色深紅帶紫,酒體豐厚,果香澎湃,帶黑布冧、黑梅、紫花、橡木、烤烘、煙熏、香料、椰子及雲呢拿等味道,最適合配襯香味濃郁的煙熏牛腩及烤豬肋排。紅酒的酸度減去牛腩及豬肋排的油膩感,亦令肉味更濃郁,果香令人更開胃,帶出更多黑果香及烤烘香氣。加州酒莊附設的餐廳也有很多燒烤美食選擇,吃着燒烤美食飲加州紅酒,幻想一下加州美麗陽光,就當去了一趟旅行。

米芝連餐廳聯乘加州美酒盛宴

如果有去過Napa Valley及Sonoma County,你會知道那酒區有很多知名米芝蓮餐廳,因為喜歡葡萄酒愛好者大都喜歡美食,當中包括起碼要預早幾個月預約的3星米芝蓮餐廳The French Laundry等。去不到加州,那麼在香港揀一間參加加州美酒月的米芝蓮餐廳吃頓wine pairing晚宴,也可當自己到了Napa Valley!

推介有1星米芝蓮Zest by Konishi餐廳的6道菜盛宴($1880/位),另加$880/位包6杯酒作wine pairing。6道菜的主菜可3選1,包括Racan Pigeon(法國乳鴿)、飛驒牛柳或本地平原雞。推介招牌平原雞,最吸引是原隻烤雞擺放在一個精美木盒內,以山核桃木煙熏,香氣撲鼻,大廚在雞腔內釀入荷葉包着的日本米飯、馬蹄粒、雞肝及鵝肝等,畫龍點睛,一食難忘。

餐廳挑選Antica Napa Valley Mountain Select Chardonnay 2018年白酒去配雞。Antica是Antinori及California的簡寫,是著名意大利酒莊Antinori在美國加州開設的酒莊。Antinori家族已有600多年造酒經驗,糅合舊世界釀酒技術,並開拓新世界的土壤,跟日籍大廚的中西合璧招牌菜惺惺相惜。此酒優雅果香四溢,帶白桃、焗香梨批、桃駁李、雲呢拿、奶油、橡木及礦物等味道,配上煙熏木香平原雞,白酒放大雞的鮮甜及濃郁的雞香,白酒酸度及果香增加食慾,雞肉亦能帶出更多酒的白桃香氣,十分匹配。

網上登記免費試酒會

於加州美酒月還有多個加州葡萄酒試酒會,如果你有興趣,可留意網址(www.cawinemonthhk.com) 。部分試酒會是免費報名的,包括7月5日的Reds of California(加州紅酒介紹)及7月8日的Whites of California(加州白酒介紹),參加者可跟加州葡萄酒協會(CWI)亞洲總監Christopher Beros及美國著名葡萄酒作家Elaine Chukan Brown一起虛擬導賞品試數款葡萄酒,邊飲邊了解特色,費用全免,讓大家在今個暑假一起「到加州試酒」!

