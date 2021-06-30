News：一按原子筆 平滑表面變身幾何壓紋

【明報專訊】看Harry Potter、《多啦A夢》，主角總能以魔法或令時光倒流的道具，讓破碎的東西還原。但現實中可有一秒還原的魔法？美國藝術家和發明家Noah Deledda本身以創作凹折鋁罐藝術品而聞名。他數年前在網上上載一條短片，片段中的他借助剪接效果，只需輕按一下鋁罐，便能令它在原本表面光滑的狀態和幾何摺疊藝術品造型之間變換。當時有留言說到：如果現實中也能做到就更厲害。這一回覆令Deledda思考是不是真的可以研究出一秒讓凹折物料回復原狀的技術。他在2020年跟新加坡企業家Michael Ong合作成立Crushmetric公司，研發並應用可改變形狀的金屬化聚合物（metallized polymer）並將之製成產品，名為「Dynamic structures」。

眾籌網登場 延伸日後創作

Crushmetric的首個作品SwitchPen現正在眾籌網Indiegogo.com發表。SwitchPen看似是一支簡單原子筆，但當按下筆芯時，筆管會由原本平滑的表面變成立體幾何的壓紋，再按一下筆芯又會回復原狀。Deledda亦會將此技術應用到日後的創作，令其作品帶來更多可能。想了解更多Crushmetric，可瀏覽網頁bit.ly/2T4CzeJ。

文：張曉冬