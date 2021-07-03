榴槤brunch月中登場 一窺神秘品種真面目

【明報專訊】踏入7月，馬來西亞榴槤當造，榴槤迷翹首以待的馬來西亞榴槤節將於本月中開鑼！今年已是尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）第3年舉辦此活動，最矚目的是10場榴槤自助早午餐（brunch），事關來自馬來西亞、有「榴槤王子」稱號的酒店署理行政總廚何偉誠（Danny）設計出16款別開生面的榴槤菜式，展現榴槤多重風味。焦點落在馬來西亞榴槤果肉拼盤和2款新菜式，分別是貓山王榴槤銀耳燉紅棗白玉湯的榴槤素湯，以及榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦，以每人一份形式享用。

歎勻5品種 由淡至濃享用

拼盤共有5件不同品種榴槤，蒐羅彭亨州的D197貓山王、檳城D175紅蝦和D163葫蘆、柔佛州的D101柔佛黃金，以及神秘品種。記者率先試吃，建議大家由淡味開始，慢慢食到濃味。先細味葫蘆，肉厚清甜，其次是柔佛黃金，果肉柔滑香甜，接着的紅蝦，甘甜富奶香。輪到榴槤味最濃的貓山王，果肉呈金黃色，核細肉厚，濃甜又creamy。可惜採訪當天沒機會看到神秘榴槤，Danny只肯透露，這是一款非常特別的馬來西亞榴槤品種，名字與掌管海洋的神祇有關，最大特徵是呈深淺黃色雙色大理石花紋，究竟是什麼品種，就要留待親身到場品嘗了。

燉湯清甜 連核都吃落肚

吃畢果肉拼盤，最好喝一啖榴槤素湯清潤喉嚨。Danny將貓山王果肉、果核和白瓤，以及冬瓜、雪耳、紅棗及蔬菜高湯清燉4小時，取走白瓤後，其他均可食用，湯色清澈，味道清甜似燉肉湯，果核最有驚喜，如栗子般軟糯和芳香。Danny教路，在家可將果核煠15分鐘，剝去外衣便能食用。榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦將龍蝦起肉切粒，混和鮮蘑菇粒、雞髀菇粒、靈芝菇粒、馬蹄粒和貓山王果肉，釀回殼內，鋪上麵包糠焗至金黃色，外面鬆脆，餡料帶有清淡的榴槤味。

其餘榴槤菜式以自助形式供應，全新創作的熱葷共6款，主要以貓山王入饌。自問是重口味者，必食脆炸榴槤芝士和牛肉丸，將忌廉芝士和貓山王混合成芝士餡，榴槤味霸道突出。榴槤銀絲櫻花蝦鮮雞春卷所搭配的榴槤千島醬亦偏濃味。其餘菜式的榴槤味較溫和，與不同味道和諧共處，層次更豐富，比如榴槤鹹蛋麥皮蝦，精髓在於麥皮，與鹹蛋、辣椒、牛奶粉及由風乾榴槤磨成的榴槤粉炒香，榴槤味明顯較清淡，不過既甜且辣，很冶味。甜品多達7款，主要使用貓山王及D24來製作，有榴槤味芝士餅、芝士撻、斑蘭蛋糕、布甸、泡芙和雪糕，並新添榴槤芒果糯米飯。還有供應海鮮冷盤等其他自助菜式，以及無限添飲白餐酒等飲品，總之選擇豐富。正所謂僧多粥少，每年這個brunch一推出，反應極之熱烈，7月24日已爆滿，而7月31日和8月8日亦很緊張，總之一位難求，訂位從速！

●榴槤自助早午餐

日期：7月16、23、31日；8月7、8、14、21、28及29日

時間：上午11:45至下午3:00

價錢：成人$780 /人、兒童$480 /人

（預訂時支付全費）

地址：尖沙嘴科學館道17號 唯港薈1樓Silverbox宴會廳

查詢：3400 1388

訂位網址：bit.ly/3htWETO

文：陳麗斯

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