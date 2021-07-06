晶瑩流心皮蛋，夠cool！

酥皮焗鮑汁海參柚皮——鮑汁扣海參柚皮用來拌麵，通常吃得碗底朝天。今次師傅加入西式元素，以酥皮湯做法，柚皮香腍索盡鮑汁，鮮味無比，配膠質滿滿的厚切海參，最後再以酥皮蘸汁，保證不浪費一滴滋味。（$248）（林靄怡攝）

掛爐燒乳鴨——21日大的bb米鴨，肉嫩得來，又有鴨香，最重要是沒有了那層厚厚的皮下脂肪，照樣用花椒八角醃味，吊乾搽皮上色，燒的時間減半，就能做出香嫩效果，不會吃得一口油。（$348）（林靄怡攝）

【明報專訊】適合夏天的菜式除了味道要輕怡清淡外，賣相亦要夠cool！港灣壹號新推出的水晶皮蛋就最符合要求。水晶皮蛋？無錯，一隻擁有白色通透「蛋白」的皮蛋，具有皮蛋流心蛋漿，蛋白則是香港君悅酒店中菜行政主廚陳漢章以自家醃製的酸甜子薑水加魚膠製成，細看蛋白內藏片片子薑碎屑，似足松花皮蛋的雪花，在陽光下晶瑩透光，可愛極了。平時食皮蛋總要加片酸薑，今次一啖過，酸薑的清酸爽甜與皮蛋的濃郁蛋漿同時在嘴巴融化，咬起來，還吃出點點酸薑碎的爽嫩口感，冰冰涼涼，舒爽開胃﹗

少脂BB鴨 肉嫩皮脆

夏天想吃燒味，但又怕太油膩？章師傅也有辦法，特地從供應商找來20至21日大的小米鴨，只得斤半重，正值換毛前，鴨肉柔軟無比，更少了那層厚厚的皮下脂肪，而鴨味卻不減。Size細細，肉嫩皮脆，入口的鴨皮脆卜卜，猶如吃乳豬皮般香脆卻不肥膩，正好解解饞，又不會令腸胃負擔太重。

妙用金鑽鳳梨、芭樂

臨近尾聲，不如來點甜品吧﹗奶黃酥經常吃得到，但章師傅為了迎合夏日，在奶黃中特地加入台灣金鑽鳳梨蓉，微酸帶甜的鳳梨，減輕奶黃的滯膩感，令甜味更加輕柔，如盛夏涼風，令人為之一振。再來石榴蘆薈甘露亦同樣出色，靈感源自楊枝甘露，但以清香的石榴代替。用上台灣芭樂和本地番石榴；前者取其色，後者取其香，配搭爽爽的蘆薈粒，涼浸浸，不死甜，又生津消滯，任之前吃得多飽，還是會忍不住一口接一口，實在是夏日理想甜品。

■港灣壹號

地址：灣仔港灣道1號 君悅酒店7-8樓

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