岩茶美饌對對碰 鮮味迸發

【明報專訊】如果要你形容一杯好茶，你會用上什麼字詞？甘甜？濃厚？青澀？似乎答不出所以然。銅鑼灣有新餐廳走中式fine dining路線，不僅以茶入饌，更推出以茶為主角的tea pairing！餐廳創辦人研究不同茶葉特性後，設計出與茶品含相同風味的食物搭配，如桂花香肉桂茶，配陳皮梅子醃漬鮑魚，陳皮果香與肉桂茶的香辛，擴闊了味蕾光譜。以茶代酒，一樣可以提升食物的味道層次。

「洋酒與咖啡，都有品鑑標準。我能仔細說出premier cru與grand cru產的紅酒在味道上有何區別，但為何茶卻沒有類似標準？市面上百多元一斤的茶葉叫『頂級大紅袍』，但武夷山一些過20萬元1斤的又是『頂級大紅袍』。我想清楚告訴客人，什麼是好茶，到底好在哪裏。」Glassbelly Tea Lab創辦人楊穎（Wing）曾在洋酒公司工作多年，有豐富品酒知識。在試過逾2000種茶後，把茶的特性、香味拆解成風味輪（flavor wheel），上面清楚描述了茶葉的不同味道，如花香、果香、香料、肉味（meaty）等數十種味道，打造有系統的品嘗方法。Wing稱，就算是普通客人，看着風味輪也能輕鬆分辨茶葉蘊含富層次的香味。

正如紅酒講究的風土條件（terrior），茶葉的來源至為重要，「如果茶的質量不好，就算用頂級冲泡手法也沒用」。餐廳主打來自福建武夷山的岩茶。武夷山地勢陡峭，多懸崖峭壁，茶農在岩石縫隙種茶，味道醇厚，香氣複雜且帶層次，餘韻悠長，亦是古代的貢茶之一。武夷岩茶是烏龍茶的其中一類，岩茶下還分為大紅袍、肉桂、水仙等品種。除了烏龍，餐廳亦有普洱與雲南滇紅供客人享用。

武夷岩茶醇厚 香氣富層次

吃fine dining多數以wine pairing為主，但來到茶的世界，當然要試試香茶與美饌如何擦出火花。茶並不是什麼新奇元素，不少廚師早試過以茶入饌，但Wing反其道而行之，先選茶，再設計能突出茶風味的美食，兩者相輔相成。「Pairing講求味道的enhancement（提升）與balance（平衡）。」以其中一種茶品桂花香肉桂為例，茶帶有蜜糖的香味，配陳皮梅子醃漬鮑魚，陳皮果香襯肉桂的醇厚香辛，餘韻縈繞在舌尖久久不散。「在wine dinner，通常頭幾道菜都能嘗到酒與食物的搭配，但酒精會影響味蕾，讓你無法完全拆解食物的味道，到了後面的菜式就試不出當中的pairing到底是什麼。」Wing說，茶湯反能讓食物的原味在口腔展現得一清二楚，不喝酒的朋友也可一試食物搭配的美學。

冰滴不同冷泡 「困」住香味無苦澀

菜單上的茶葉有「熱泡」與「冰滴」之分，兩者有什麼區別？她說，茶最好的品嘗溫度是55℃至65℃之間，芬芳物質隨着熱水湧出，非常澎湃；但用餐時大家會談天、享用食物，茶湯很快冷掉，香味也消失。為解決這問題，Wing選擇用冰滴萃取茶湯，冰滴不同冷泡，「泡」是把茶葉浸在水中，但「滴」的方法是，先把茶葉切細，再放進冰滴壺，冰水用約每秒一滴的流速滴在鋪了濾紙的茶葉上。一壺500毫升的茶湯，要約6小時才能萃成。「冰滴的茶湯，香氣能困在裏面，升溫後香氣才慢慢散發出來。就算變成室溫，茶也會很香，很long lasting。」整個過程茶葉與茶湯分開，沒有過多的單寧滲進茶湯，自然沒有冷泡茶常有的苦澀味。

白花香水仙 放大京葱汁和牛鮮甜

至於熱泡茶，除了能完整呈現茶的層次，也能解膩。例如晚餐的主食香蒜京葱汁煎日本A4和牛配粉絲，就是搭配首兩泡的白花香水仙，茶中自帶的百合花、青苔、松木氣息更會放大京葱汁的鮮甜味道。「好的茶葉最少能冲7泡，每一泡茶葉的味道都更加開放。」Wing解釋。冲茶後，晶瑩的白瓷杯盛載琥珀色的茶湯，讓溫度盡快降至適合飲用。有說法指「香不過肉桂，醇不過水仙」，水仙岩茶的香味雖不如肉桂，但淡淡的幽香卻能維持好一段時間。

食物偏清淡 突出茶葉多樣風味

綜觀餐廳的菜單，食物都偏清淡，除了主食，其餘較少帶濃稠醬汁的菜式。Wing解釋，橄欖油等油分會把味蕾封住，如此就品嘗不到茶葉風味的多樣。新推出的下午茶套餐共有4道菜，打頭炮的是「茶盤」，3款精緻小食配冰滴與凍茶，讓人眼前一亮：桂花香肉桂配熱情果荔枝炸蝦球，富有果味甜酸荔枝與桂花香相得益彰；第二款薔薇香紅茶帶點玫瑰的馥郁，搭配以稍用玫瑰露浸漬的聖女茄，香甜藍莓令整道菜充滿甜甜的花果清香；最後一款梅子香普洱的味道較前兩款稍苦，配上芝士南乳北寄貝這類油分較重的小食，剛好解膩。

其餘的3道菜，都配上冰滴薔薇香紅茶。陳皮梅子漬鮑魚非常清新，侍應會在客人面前灑上40年陳皮，隔着口罩都能聞到果皮的醇厚甘香，烏龍與海鮮更特別合襯，有提鮮的效果。主食方面，客人可選沙律或麵包：沙律用牛油果、雜莓、松子、藜麥，加上意大利番茄而成，堅果加上清新蔬果，非常輕盈。麵包則是配上黑松露帕爾馬火腿與厚玉子，新鮮黑松露濃郁的香氣不用多說，加上風乾48個月的帕爾馬火腿與一層鹹、一層甜的玉子，3種鮮味完美融合。

記者認為壓軸的焗薑糖番薯最有驚喜。剖半的番薯上有一層薄薄的薑糖，烤焗後表面略為硬身，但內裏仍保持軟糯，蘸一點香甜的肉桂忌廉，兩種香辛料在口腔迸發，可謂是整個下午茶的高潮。到了最後一道菜，茶湯讓味蕾變得敏感而開放，肉桂與薑的「霸道」香氣仍蕩漾在嘴裏久久不散。呷一口紅茶，把忌廉的油膩一掃而空，剩下只有回甘與花香。

■ Glassbelly Tea Lab

地址：銅鑼灣恩平道42號亨利中心20樓

價錢：午餐（$1280/位）、晚餐（$1880/位）、下午茶套餐（$588/位），另收加一

查詢：2638 4688

文：沈晴

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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