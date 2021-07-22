達人心得：炮製味噌湯 昆布先浸水2小時

Kei San教路，用溫水浸泡昆布，放置於雪櫃內最少3小時或隔夜，可成為直接飲用的昆布水（昆布分量為水量的1%，浸泡後會發大），或可直接在昆布水內加入味噌，滾煮即成味噌湯。（黃志東攝）

除了細絲昆布，市面上也不難找到鹽昆布，即以鹽、豉油、味醂、砂糖等不同調味料煮過及切成不同形狀的昆布，可加入飯糰或白飯中一起煮。（黃志東攝）

【明報專訊】日本人氣電視節目《恐怖醫學》中，曾有一集談及細絲昆布為有益食材，因而一度掀起熱賣潮，就連香港不少日本食材小店也急急入貨，到底細絲昆布有何特性？想用昆布下廚做菜的話，又該如何選購？

養殖vs.天然 味道分別不大

首先，選購昆布時，應先了解天然和養殖昆布的分別。Kei San表示，如果是天然昆布，一般會列明在昆布的包裝上，若沒有標記清楚，則大多屬於養殖昆布，單憑肉眼來看的話，養殖昆布會比天然的好看，尺寸也會較大，這因為天然昆布是從海底裏自然生長，而養殖昆布則是掛在海中的繩索上生長，由於昆布在繩索上的間距較大，有足夠空間讓其長得更寬大，加上養殖完成的昆布或會經人手修剪，所以也較工整，但基於兩者均是吸收海水裏的養分長成，實際上味道分別不大，然而對於十分重視贈禮文化的日本人，如要送昆布予他人，則大多會選買養殖產品，而選昆布其實與選冬菇的道理一樣，愈是圓潤厚身，外貌工整，尺寸平均，售價自然也愈高。

上文曾提及過，昆布表面一般滿佈白色粉末，這正是蘊含鮮味的海水鹽，因此Kei San特別提醒大家，使用昆布前，只需用清水略為冲洗，掃走表層塵埃和沙泥便可，以免鮮味流失。如果要用於熬煮味噌湯，他建議大家先準備一鍋水，加入佔水量1%的昆布，浸泡約1至2小時，待味道釋放後，再開火煮，水滾後加入味噌，以慢火煮5至10分鐘後便要撈起昆布，否則湯色變灰，味道也會變苦。

至於外貌纖薄，質感柔軟的細絲昆布，其實就是從塊狀昆布上刮下來的。Kei San稱，由於舊時尚未發明雪櫃，很多昆布在運送中途已經發霉，於是日本人便想出用醋將這些昆布浸軟，把表面已經變壞的部分刮走，再將內層的昆布削薄，成為細絲昆布。只要把細絲昆布放入熱水浸泡，便可馬上變成昆布清湯，或可加入麵條或熱湯中直接食用，方便又美味。

●昆布水做法

．溫水浸泡（圖）

[飲食]