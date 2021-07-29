凍湯醒胃 摸杯底歎經典tapas

西班牙凍湯——用番茄、橄欖油、紅波椒、青瓜等打成湯汁，並添加了帶輕度酸勁的雪梨醋，杯邊的小鯷魚更有增添鹹鮮之用，即使是凍飲，都可嘗出豐富的味道層次。（$48）（黃志東攝）

【明報專訊】西班牙人視飲酒為社交文化，餐桌上總少不了細細碟的tapas。長沙灣最近有一家西班牙餐廳La Barra，鮮橙色門面十分醒目，而內裏正是主打傳統西班牙佐酒小菜，光是tapas款式便有10多種，還有special menu提供各式各樣的時令小食。老闆Peter從事飲食業10年，曾於本港不同的西班牙餐廳工作，也跟隨過西班牙的廚師學師，對正統食材的運用和調味手法相當熟悉。例如炸得金黃香脆的可樂餅，在香港一般西班牙餐廳比較少見，但其實在西班牙相當普遍，Peter沿用當地做法，不在薯仔內加牛油，只混合牛奶和麵粉帶出乳香，而餡料則特別製成松露蘑菇和魷魚2款口味，炸出來的外層酥脆不膩，內裏口感保持細緻鬆軟，十分香口。而夏日炎炎，最好便來個西班牙凍湯，主要用番茄、橄欖油、紅波椒、青瓜打成，其後加入雪梨醋增添醒胃口感，杯邊還放上一條小鯷魚作裝飾，為湯汁加添微微鹹香，即使不是熱飲，都可嘗出豐富的味道層次。

海鮮湯浸煮西班牙米 濃郁鮮香

由於餐廳主打tapas，主菜選擇不多，只有烤乳豬、自家製肉丸配魷魚汁，以及經典的西班牙海鮮飯，但其質素一點也不馬虎。例如西班牙海鮮飯，特別選用西班牙米，以自家調配的海鮮湯先後浸泡和煮熟，飯粒帶濃郁番茄香，伴以新鮮青口和鮮蝦，吃前加點檸檬汁，令整道菜式更加鮮香清新。酒品方面，西班牙特色調酒如Sangria、Lemon shandy，以及紅白酒統統都有，同時引入來自西班牙、葡萄牙和本土的手工啤酒，不論喜歡麥芽或果香口味的人士，總能找到一款合自己心意。

■La Barra Tapas Spanish Restaurant

地址：長沙灣福榮街512至518號地下A號舖

查詢：2411 1668