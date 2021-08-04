Quicknote：夏日香檳換「冰裝」

【明報專訊】Staycation時不少人也愛喝香檳打卡。Veuve Clicquot凱歌香檳今個夏天在香港嘉里酒店Red Sugar、香港東涌世茂喜來登酒店Sunset Grill和Portico設置「凱歌陽台」，讓大家可以在陽光底下享受香檳。香檳的果香與清新感覺平衡得宜，既是開胃酒的理想選擇，也可配搭餐廳的人氣美食。品牌的王牌香檳將30%至45%的珍藏葡萄酒與來自約50個不同酒莊的葡萄混釀：高比例的Pinot Noir決定了香檳的主體味道，再加入Chardonnay和Meunier增添優雅和圓滿的感覺。香檳在地下酒窖中經至少3年陳化，令口感更絲滑。

另外，品牌推出「凱歌冰衣」特別包裝，以恆溫和先進科技物料製成，結合品牌的標誌黃色。冰衣包裝貼合瓶身的線條，把冷藏好的香檳保持在最理想的温度。設計附有容易攜帶的手柄，能夠將香檳保持冰爽2小時，讓大家在陽光下放鬆享用冷藏好的香檳。

●查詢：

3069 9788（香港嘉里酒店）

2535 0000（香港東涌世茂喜來登酒店）

www.watsonswine.com（屈臣氏酒窖）

整理：張曉冬

[Food & Beverage]