和昌大押歎意菜 「池畔」鮮蝦軟嫩開胃

【明報專訊】大熱天時經過灣仔莊士敦道的和昌大押，瞥見一家新餐廳CRUST Italian，舖面的大門全開，從外也能看見裏面清新海藍色調的裝潢，四周還擺放鮮花與檸檬樹佈置，客人就如身處在海岸邊度假，坐在高桌旁用餐，氣氛一流。然而最吸睛的，是門口櫥窗櫃內色彩繽紛的麵包與甜品，令人想立刻進去吃一件，歎杯咖啡，順道涼涼冷氣，趕走暑熱疲憊。

Sfogliatelle（千層貝殼酥）、Baba rum（巴巴冧酒蛋糕）、Pastiera（小麥芝士甜撻）……櫥櫃內的標示牌上有這一系列陌生的英文字，就算懂得其發音，相信大部分人也不知其味，但對外語拼法稍有研究的話，不難猜想這些都是意大利的甜點。一般人熟悉的意大利甜點，大概只有tiramisu和gelato，但在意大利土生土長、曾於本港意大利餐廳COVA工作逾10年的餐廳行政總廚Sergio Landi，有感意大利還有許多大大小小的特色美食，尚未被香港人發掘和認識，於是決定與拍檔Tony Paese自立門戶，將那不勒斯鮮為人知的傳統烘焙食品和海鮮菜，統統帶到大家眼前。

「除了烘焙食品以外，這裏的菜式都有一個共通點，就是用了橄欖油代替牛油，因為我們希望以最簡單的調味，帶出海產的鮮味。」Sergio解釋道。例如主打前菜之一的生醃鮮蝦，鮮蝦由意大利西北部的利古里亞直送至港，蝦味相當鮮香濃郁，比起一般吃到的日本鮮蝦刺身，口感更為軟嫩，用鹽、胡椒、橄欖油醃製過後，伴以由櫻桃番茄與番茄製成的湯汁，還在碟子上形成猶如池畔般的賣相，最後綴以翠綠的薄荷葉，味道清甜開胃，擺盤更是搶眼。

海鮮意麵 粗短有嚼勁

要數那不勒斯的菜式，怎能不提手工海鮮意大利麵。Scialatielli是一款尺寸相對短而粗的意大利麵，餐廳廚房每天用Caputo 00號麵粉、牛奶、芝士、羅勒、橄欖油、鹽和胡椒自家搓製，口感富嚼勁，並採用鮮蝦、蜆、青口、櫻桃番茄和有機番茄熬煮3小時成海鮮湯，再拌入Scialatielli煮至收汁，每條麵條都充滿濃郁的鮮蝦香氣，加上彈滑的煎帶子，相當冶味。不過最值得一提，莫過於餐廳旁邊開設的Scuscia（街頭小食）檔位，裏面除了售賣pizza、炸魚、蛋糕，還有意大利人喜愛的傳統小吃Giri di Pasta（煎麵餅），壓成餅狀的意大利麵雖味道寡淡，但因其表層香脆而不膩，喜歡香口食物的話不妨一試。

● CRUST Italian

地址：灣仔莊士敦道60A-66號

IG：@crust_italian

註：所有糕點可供外賣，價錢與堂食不一

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