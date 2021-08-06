飲食Quicknote：懷舊粵菜×現代技法 吃出新意

【明報專訊】在中菜的領域，向來不乏以酒入饌的料理。如尖沙嘴千禧新世界香港酒店桃里中菜廳，近日便推出8道菜醇酒晚膳套餐，所有菜式均由新上任的高級中菜助理總廚李家鋌主理。李師傅入廚15年，先後在本港不同中菜餐廳任職主廚，年輕時更曾到過澳洲修讀設計，對美學有要求的他，在食味和擺盤上也講求「現代感」，所以在今次的套餐當中，便有不少結合懷舊粵菜與新派創意技法的菜式。打頭炮先有三小碟前菜，包括慢煮鹵水鵝肝多士、鹽燒松本茸配脆皮竹炭日本大根，以及餐廳招牌的叉燒皇，再有花膠海藻燉清湯，清湯燉足4小時，清澈甘甜，非常滋潤，接着有海鮮濃湯燴波士頓龍蝦球配陳村粉（圖）、鮮沙薑舞茸煎和牛粒，以及李師傅獨創的巧手素菜——玉池禪關萬象，他將番茄蒸至七成熟後釀入三菇六耳，再伴以白粥水，味道清新討喜；另一道麻香酸菜大蝦稻庭麵，更綴以由分子料理技術炮製的意大利黑醋珍珠，與香麻的辣勁相當匹配。最後以凍粉紅石榴甘露和十勝紅豆紫薯酥兩款甜品作結，讓香甜的餘韻在口腔縈繞。餐廳首席品酒師更特別選來3款產自中國蒲昌酒莊的有機葡萄酒，邊吃邊喝，為整頓豐富佳餚增添微醺。

● 桃里

地址：尖沙嘴東部麼地道72號2樓

查詢：2313 4222

註：套餐每位$1080（配酒另加$420），供應至8月31日（另加一）

整理：康詠然