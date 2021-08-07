「妖怪」中環出沒 陪你歎大師級燒鳥

唐傘小僧引路——一出電梯門，就見到走廊上的水木茂妖怪畫作，還有唐傘小僧引領大家進入妖怪世界。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】「妖怪出沒注意！」日本民間傳說、怪談中常有妖怪出現，最近還有以「鬼太郎之父」水木茂的著作《妖怪大圖鑑》為主題的餐廳登陸中環，由有大家熟悉的唐傘小僧迎賓，環境氣氛極為IG-able。但別以為這只是一間普通的打卡新店，有九州燒鳥大師助陣，又可嘗到米芝蓮級數的魚生飯，在大紅燈籠下打卡、歎串燒，夠晒奇幻。

鬼太郎之父團隊操刀

電梯攀升至23樓，打開電梯門來到妖怪Yokai，迎面就是《鬼太郎》裏的唐傘小僧。這單眼獨腳的小傘是日本著名的付喪神，本是人間裏的物件，修煉百年後成妖；唐傘小僧立於門前，帶大家走入妖怪世界。餐廳室內設計由水木茂工作室主理，天花板掛有日本傳統大紅燈籠，牆身的電子屏幕投影出《妖怪大圖鑑》的各式妖怪，當夜色降臨，燈籠透出更深的紅，妖怪藉鏡面桌子、地板的映照躍出熒幕，營造神秘氛圍，讓人浸沉在這奇幻世界之中。

刁鑽部位「雞牡蠣」肥美多汁

餐廳邀來九州燒鳥大師大隈啓史坐鎮，他鑽研串燒超過10年，從食材挑選、醬汁調研、烤串技巧等都有十足經驗。餐廳以燒鳥作主打，單是燒鳥串就有15款。每款雞、每個部位都有其獨特口感，他與團隊試過日本及本地多款雞種及部位，經精挑細選後才送到客人面前。當中以山口縣長州雞為主，貪其口感結實爽口，雞柳、雞腎、雞肝、雞心等部位愈嚼愈有勁！至於一隻雞僅有兩塊的罕有部位雞牡蠣（chicken oyster，即雞腿與背部連接的橢圓位置），肉質柔軟、肥美多汁如生蠔一般，因而得名。比起日本雞種，餐廳特從本地肥美的三黃雞取出雞牡蠣，體積更大之餘，油分亦較重，經烤炙後香氣更濃。其餘雞種還有鹿兒島薩摩赤雞、佐賀三瀨雞等。

豚肉包流心蛋 冬菇迸發魚籽鮮味

餐廳使用炭火燒烤，再掃上特製醬汁，復刻日式傳統串燒風味。這裏的醬汁膽遠從日本運來，除了以醬油、糖、味醂、清酒等調配，更特別加入雞殼一起熬煮，增添鮮味。餐廳每日會加入食材重新熬製，有如鹵水一樣，煮得愈久，味道層次愈香濃。招牌串燒豚肉流心蛋卷（$45/串），選取肥瘦均勻、肉質鮮嫩的宮崎豚肉包覆着日本流心蛋，加上醬汁同烤，香甜醬汁與蛋黃香交織在一起，大大提升味道層次。三文魚籽冬菇組合（$46/串）則充滿新鮮與驚喜，三文魚籽咬破後與冬菇汁混和，在口腔中迸發鮮味。

東京星級吞拿魚撈飯 豐腴滋味

東京米芝蓮三星店「鮨．齋藤」（Sushi Saito）一位難求，即使香港分店亦不易預約，但在妖怪就可輕鬆嘗到質素相近、價錢更親民的星級拖羅丼。妖怪邀來鮨．齋藤的師傅監督，從壽司飯的用料、烹調方法，到拖羅供應商及熟成技巧，都依據鮨．齋藤的方式。拖羅丼價錢三百多元起，魚生級數或許比不上鮨．齋藤，但同樣從日本最頂級的吞拿魚供應商山幸集團取貨，水準有保證。山幸五色丼集赤身、中拖羅、大拖羅、赤身漬及拖羅蓉於一身，一次過嘗遍吞拿魚不同部位的豐腴滋味。其中赤身漬以豉油、味醂、清酒等醃漬約3小時，將赤身香濃的魚味進一步提升；而拖羅蓉混合兩款日本青葱，既取長葱的口感，又取芽葱的清甜。

燒出各式雞串燒後，剩下大量雞殼如何處理？除了可煮成串燒醬汁，還可熬製成雞湯底。雞白湯拉麵那奶白色的湯底僅用上雞殼與雞腳熬製，30公升的白湯要用上12公斤雞殼，以壓力煲濃縮加熱兩個多小時，將雞的精華完全融入湯中，入口尤其鮮味醇厚。

■妖怪Yokai

地址：中環皇后大道中80號 H Queen's 23樓

查詢：2368 8331

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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