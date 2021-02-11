今年豐收 正值當造期 $99親手摘甜美「龍眼王」

【明報專訊】在七八月，街市裏紅彤彤的荔枝退場，緊接換上的是圓潤飽滿的龍眼。路過新界的鄉村小徑，常可看見圍牆後探出大半棵龍眼樹，藍天下枝葉間垂下纍纍果實，惹人垂涎。龍眼的甜不像荔枝般霸氣，而是清甜爽脆，又可炮製龍眼蜜、釀酒及入饌。趁着當造之時，一於走進果園摘龍眼。

龍眼，又稱桂圓，早在漢朝時已和荔枝一起成為每年上貢朝廷的珍貴貢品。關於龍眼的名字由來有幾種說法，不過最普遍的說法，是剝開雪白的果肉後藏有一粒烏圓黑亮果核，狀似眼睛，故得名「龍眼」；而又因「龍」字忌諱天子稱號，加上結果的時間接近桂花飄香的時節，故又名「桂圓」。現時香港市面普遍能找到的品種有石硤龍眼、儲良龍眼和泰國龍眼，本地亦有一些種植龍眼的果園，如位於元朗的「潘媽媽果園」，但成品較少在市面出現，多在園內發售或舉辦摘龍眼活動，或在農墟等銷售點發售。

2至3年一造 修枝有利結果

潘媽媽果園從2003年開始種植石硤龍眼，負責人Isabel說，園內到現在已經有90棵龍眼樹。走進果園，滿樹碩果纍纍，看來今年是個豐收年。「龍眼2至3年一造，以今年豐收年為例，一棵樹可以出產300至500磅龍眼；但如果是失收年，一棵樹平均只有10至40磅龍眼，有些樹甚至沒結果。」Isabel解釋。園內還有一些掛上了一條紅絲帶的龍眼樹，稱為「龍眼王」，稱得上「王」，至少4至5年才有一造，不過它們結出來的果特別甜。有時我們走進新界鄉郊村落，沿路常看見龍眼樹，Isabel說，龍眼樹算是較粗生的品種，對土壤要求不太高；平均20至22℃的氣溫較適合種植，農夫一般在春夏開始培苗，到了冬天樹苗才會較易捱得過寒冷天氣。種下龍眼樹10年後，才開始結果。

「種龍眼最重要的是每年修枝，下一年樹枝才會在斷口長出新的嫩葉，開花結果；如果沒有修枝，就不會結出新的果實，從此慢慢失收。一些人家裏種了龍眼樹，也是因為沒有修枝而漸漸荒廢。」Isabel說。人們來摘龍眼時，她會提醒不要逐粒摘，應用剪刀把整串龍眼剪下。修剪過後，農夫會把枝葉堆放在樹下做肥料，1年堆4次肥，令土壤更肥沃，結出來的龍眼果實便更香甜。今年雖然豐收，但連場大雨影響收成，樹上不少龍眼被雨水打落，或打至爆開。只見Isabel的母親潘媽媽三兩下爬上果園大門旁的龍眼樹，把枝葉連同果實剪下來拋到地上的竹蓆，路過的大叔撿起一顆剝開來吃，說：「大雨打落了一堆，剩下（仍掛在樹上）的果實更甜！」潘媽媽接着將仍掛在樹上的龍眼剪下，記者試了一顆，的確清甜。

石硤有「BB」 儲良圓闊 泰國最甜

平常在果檔買龍眼時，又有什麼學問？經營水果生意20多年的永富鮮果負責人陳錦輝說，在街市常見的3種龍眼中，儲良龍眼原產廣東省茂名市儲良村；石硤龍眼原產廣東南海平洲，在廣東、廣西和珠江三角一帶均有種植；泰國龍眼則主要產於泰國南部。前兩種內地龍眼當造期為6月底到8月中、9月初，果農前一晚半夜從樹上採摘後，翌日運到香港發售；而泰國龍眼則全年出產，3小時飛機航程即可抵港。陳錦輝說，可根據龍眼外形來分辨不同龍眼產地：「石硤龍眼果實常常連着一個細小的『龍眼BB』；儲良龍眼較圓和闊身，沒有那麼多雜色；泰國龍眼則外皮較白淨。」

皮深色裂開流汁 代表不新鮮

要挑選質素好的龍眼，也有一些可留意的地方。陳錦輝教路，可留意龍眼果實有否裂開、流出甜汁，以及外皮顏色變深，這些均代表龍眼已擺放一段時間，不太新鮮。理想的龍眼外皮應是灰黃，帶一點綠色。Isabel亦提到，剝皮後的果肉應是晶瑩剔透，「可隱約看見裏面黑色果核」。有時候在果實外皮可看見一些灰黑的痕迹，Isabel解釋這不是代表它變壞了，而是飛過的蝴蝶、昆蟲上帶有的花粉和天然物質碰到果實表皮時留下的。

包報紙放雪櫃 可儲4至5天

幾款新鮮龍眼均鮮甜多汁。陳錦輝解釋，石硤龍眼和儲良龍眼的甜度相若，大約有10度，每磅售約18至25元；泰國龍眼甜度則大約有12度，果核也較小，每磅售約32至38元。「不過近數年內地龍眼的種植改良了，加上有機構把關水果質素，果核也變得愈來愈小。」龍眼買回家後，陳錦輝建議一兩天內要盡快吃掉；若要保存得較久，可先用報紙包好放進雪櫃，便可放上4至5天。

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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