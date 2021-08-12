Quicknote：星級植物肉盛宴

【明報專訊】素食愈趨普及，造就植物肉的誕生，OmniPork新豬肉正是其中一款，過往這些素食碎肉大多製成漢堡扒，若落在星級大廚手上，又會變成哪些菜式呢？

連續6年獲得米芝蓮三星的唐閣，以OmniPork煮出西湖新肉羹（$100/位）、鵲巢彩虹新肉絲（$200）、生菜片欖仁新肉崧（$240）等，少了真肉的膩滯，但風味依然；而一星中菜廳逸東軒，則推出鮮百合蘆筍炒新肉絲（$268）、羊肚菌釀新豬肉伴柚皮（$288）等，配搭豐富，冶味驚喜；另一間一星中菜廳明閣，則有火龍吐艷（火龍果脆皮膳良咕嚕肉，$238）和千絲添萬縷（豉汁新豬肉煎脆麵，$188）等，非常吸引。

至於位處灣仔鷹君中心的明閣（灣仔），推出精緻素菜套餐（$768/位），由前菜欖菜新豬肉碎四季豆、脆香蓮藕新豬肉餅、羊肚菌新豬肉素肉豆腐羹，到主菜金湯新豬肉釀竹笙、窩燒鮮花椒新豬肉丸、荔蓉香酥新豬肉及山珍上素新豬肉荷葉飯（圖），都以新豬肉烹煮，搭配時令蔬食，炮製豐富饗宴。

查詢：唐閣 2132 7898 / 逸東軒 2710 1093 / 明閣 3552 3300 / 明閣（灣仔） 2878 1212

註：另收加一

整理：康詠然

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