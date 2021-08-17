港產雪條大反擊 經典返晒嚟 玩創星級糖水

【明報專訊】天氣炎熱，透心涼的冰品格外受歡迎，近年雪糕大放異彩，既有知名品牌進口，亦有本地手工雪糕小店冒起，不斷創新口味，相比之下，雪條顯得較落寞。不過，如今雪條終於反擊成功，有米芝蓮三星食府首度和本地手工雪條品牌合作，將其招牌陳皮紅豆沙製成限量雪條，入口帶啖啖陳皮和紅豆香，猶如一支「固體版」的冰凍陳皮紅豆沙。

1930年代後期 本地出產雪條

雪條，屬香港和澳門的叫法，內地稱為冰棍，台灣則是冰棒，英文名稱亦是各地不同，美國和加拿大多稱為popsicle，日本稱為ice candy，英國人講ice lolly。現代普遍認同美國加州的Francis William "Frank" Epperson發明雪條，他於1920年代取得相關專利並將它普及至美國，甚至全球。至於本地何時開始出現雪條，實在難以考究，普遍資料顯示1930年代後期本地已有雪條，當時主要在港生產，安樂園、牛奶公司、菲仕蘭等皆是當時較知名的品牌及生產商。

雪條泛指將果汁、牛奶等液體冷凍成固體，中間插着細棍的冰品，形狀以長條形最為常見。後來大規模由工廠生產，製作工序變得有系統。據1960年代《華僑日報》多篇報道指出，當年本港雪糕廠製作雪條的方法，是在沸水加白砂糖煮溶成糖水，將之降溫約40℃至50℃，加入香料、果汁或紅豆等材料，攪拌成流質的雪條「底」，倒進不鏽鋼雪條模型中，將模型放進鹽塘（Sodium Chloride氯化鈉）低溫冷凍，大約半小時便成雪條。甄沾記家族成員，本地手工雪條品牌NICEPOPS負責人甄嘉浚（Adrian）分享，現今製作工序和當年大致相同，只是工具和技術更勝從前。以他們的品牌為例，先由人手把材料、糖和液體混合成不同口味的雪條「底」，倒進漏斗，注入長方形不鏽鋼雪條模型，加入雪條棍，將模型放進水冷雪櫃的鹽塘中，在-18℃低溫冷卻半小時，取出模型放進風冷雪櫃，以-40℃極低溫冷卻10分鐘以上，最後取出脫模，由人手將雪條逐一包裝。

「水條」主打果味 「奶條」混合奶類

而Adrian的家族本業甄沾記，早於1940年代已開始生產椰子和芒果雪糕，後來安樂園雪糕於1974年結束工廠後，甄沾記便乘時購入其雪條機，開始製作雪條，當年的雪條有椰子味、椰子紅豆味、椰子馬豆味等。甄沾記第3代傳人甄賢賢（Evelyn）分享，雪條分為「水條」（water base）和「奶條」（milk base）兩大類。「水條」，顧名思義以水為主，例如三色冰，主要材料為果汁，或於糖水中加入水果味粉，甚至加入紅豆等固體配料，製成如紅豆雪條或果汁雪條等。Adrian補充其新品牌NICEPOPS的「水條」偏向墨西哥風格，稱為Pelatas，只使用水果攪拌成100%的果汁製作而成，果味特別濃郁。而「奶條」則使用牛奶、椰奶、椰漿或杏仁奶之類的奶品，和其他材料混合後冷卻成雪條，奶味濃郁，甄沾記的椰子雪條和粒粒紅豆椰寶均加入椰漿，屬於「奶條」。而坊間的雪糕批、雪糕條或脆皮雪糕條，其混合物均經過打發，含有空氣，嚴格來說不能稱得上為雪條，只是香港一直沒仔細分類，故一般只將雪糕批等當成雪條出售。

「藍鐵神」、「巨星」再現

從1950年代起，本地雪條市場競爭甚大，尤其夏天銷量均會激增，品牌為了吸客，不惜展開減價戰，1950年代雪條曾試過由1毫減至5仙；或是鬥創新口味，當時有果汁脆皮、四色果汁雪條、果醬夾心雪條，款式五花八門。有近50年歷史的雪糕品牌阿波羅於1980年代開始推出孖條、紅豆霸等雪條，其後也有太空艦、太陽號、藍鐵神及紅魔女等機械人角色系列。時至今天，品牌每年維持出產30多款雪條，算是現時本地雪條口味最多的品牌。或許雪條迷會發現，近年具本土風味的雪條愈來愈少，其中一個原因是物流大幅進步，日韓歐美雪條更易進口，影響本地雪條市場，近年連雀巢牛奶公司的鳳仙、綠豆樂等也不見蹤影。不少人都經常在網上集體懷念，甚至向雪糕品牌反映，阿波羅負責人表示，曾有客人懷念阿波羅機械人角色系列，於是品牌近年重推菠蘿士多啤梨味的藍鐵神。至於嘉頓於1980年代推出的巨星雪條，不少人以為屬阿波羅出品，客人多年來不斷向品牌查詢會否推出復刻版，於是阿波羅推出Super Star三色雪條，上層啡色為朱古力脆皮配彩虹糖，中間白色為雲呢拿雪糕，紅色底層是士多啤梨雪糕，讓巨星迷重溫這經典口味。

■甄沾記

查詢：9180 3177

■NICEPOPS

查詢：9329 3555

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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