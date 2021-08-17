紅豆沙雪條富陳皮香 一凍一熱過癮

【明報專訊】若說多年來「屹立不倒」的口味，非紅豆雪條莫屬。甄嘉浚（Adrian）指紅豆是一種比較「環球」口味的的豆類，凍食依然能保持香味和口感，適合做雪條。紅豆雪條實際出現年份難以考究，1950年代的香港報紙上已記載有本土製作，粗略估計約有70年歷史，早期主要用糖水加紅豆製成，阿波羅則參考中式糖水的做法製成紅豆霸。品牌資深員工強哥指出，紅豆霸全在香港製造，堅持由人手將百多斤紅豆煮熟，並攪拌1至2小時至起沙，強哥說人手烹煮最能保持豆粒完整軟腍而不過爛。煮好後注入模型，冷卻後脫模即成，每次可製作出萬多條雪條。紅豆霸的豆香較濃和綿滑，豆量奇多，令人吃得滿足。紅豆霸外，品牌還有綠豆霸、楊枝甘露，以及新推出的黑芝霸均採用中式糖水做法，黑芝霸的靈感源自芝麻糊，黑白雙色，白色是豆腐味，黑色是極濃黑芝麻味，還有粒粒芝麻，值得一試。

米芝蓮三星食府富臨飯店，今年更和NICEPOPS合作，首度將其招牌陳皮紅豆沙製成雪條。廚師先將天津紅豆煮4至5小時至起沙，隔渣後成幼滑紅豆沙，後連同自家磨製的10年以上陳皮粉送到NICEPOPS工場，把紅豆沙混合椰漿、紅豆等不同材料，十多斤紅豆可製成320條雪條。富臨飯店行政總廚黃隆滔指整個製作過程，最難處理的是陳皮，因陳皮受熱後才會散發香味，因此他們試了十多次才完成現時的版本，記者試食後發現紅豆和陳皮香四溢，相較一般紅豆雪條，此雪條多了一重清香陳皮味。除了咬或舔雪條外，Adrian指外國更流行「poptail」（popsicle+cocktail）將雪條沾雞尾酒的食法，滔哥稱客人則自創將陳皮紅豆雪條「dip」上熱辣辣的陳皮紅豆沙湯水中，冰火交融，感覺更過癮！

■富臨飯店（阿一鮑魚）

地址：銅鑼灣告士打道255至257號信和廣場1樓

查詢：2869 8282

■阿波羅

網址：www.appolo.com.hk

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