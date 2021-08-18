入住酒廠 體驗島嶼風情 蘇格蘭酒鄉staycation

Seaview Cottage位處島上最偏遠一角，和外面擁有百多年歷史的酒廠建築群不同，這小屋融入不少現代化設計，給人很不真實的感覺。（品牌提供）

在Ardbeg酒廠旁的Seaview Cottage遠離煩囂，單看這個海景已是十分愜意，而且再吵也打擾不到其他人，若有幸約得一班酒友圍着燒烤爐喝着酒談天也是一大快事。（品牌提供）

交通方便：雖然沒有太多豪華的佈置，但Bowmore Cottages和附近酒店的價錢相差無幾，附近配套也相當適合不熟悉當地的旅客，可惜供應有限，算是比較難預約。圖為帶有花園的Garden Cottage。（品牌提供）

Dornoch Castle Hotel酒吧（圖）的收藏當然令人歎為觀止，但如果說到以附屬酒吧聞名的話，Speyside中心地區的Highlander Inn、Craigellachie Hotel以及The Mash Tun等都是值得考慮的選擇。（品牌提供）

入住Glenmorangie House跟酒店的整體經驗完全不同，先不說那古色古香的氛圍，單是那份專屬的感覺，已令人格外滿意。（Tony Leung攝）

【明報專訊】雖說是因為疫情禁飛而衍生的無奈選擇，staycation在今年的確成為一時熱話，但香港始終受條件所限，大部分staycation偏重附送的餐飲優惠，而在世界其他地方則有機會提供更多另類的體驗，例如說：不住酒店住酒廠！

3日2夜隨專家釀製威士忌

在英國數次lockdown以後，蘇格蘭的威士忌廠終於可以再次開放參觀，其中新品牌Annandale更和Airbnb推出期間限定合作，在今年提供3日2夜的旅程，讓參加者扮演一下釀酒大師，跟隨廠方專家的指導下參與威士忌生產的步驟。雖然只有4組被抽選中的幸運兒有機會體驗，但仔細一查，原來提供該次住宿、由旁邊農莊改建的Distillery Holiday Cottages，平常也開放予公眾預訂。除了到酒廠以外，也可以參觀到他們附屬的馬廄或是參加附近的一日行程。如果想要更專業的威士忌製造體驗，位於Campbeltown的Springbank早些年還有一整星期的Whisky School活動，當然那一個未必是休閒的選擇，更像是威士忌狂熱者的一個自我修煉……

在以煙熏口味聞名、受一眾飲家鍾情的艾雷產區（Islay），當地9間酒廠中已經有兩間提供真正住進酒廠裏的選擇，而且像划艇、參觀海上漩渦、生態旅遊以及釣魚等水上活動行程，都可以在這裏參加得到，更別說品嘗蘇格蘭除威士忌以外最有名的海產。在大家沉醉在威士忌酒鄉的同時，還可領略一下最地道的島嶼風情。

住溫暖小屋 免費參觀酒廠

其中一間提供staycation的是歷史最悠久的Bowmore蒸餾廠，他們將以往供員工住宿的兩棟小屋改建為Bowmore Cottages，早些年甚至把旁邊另一條街的Harbour Inn都買下了，提供由最少2人入住的套房，到最多整棟可以住總共14人的房舍，佈置主要走蘇格蘭傳統偏溫暖的風格。入住人士除了可免費參觀酒廠，每個房間內亦準備了一小瓶酒廠佳作給旅客享用。該處正正位於整個島的交通樞紐，大家想再去遊覽島上其他酒廠或景點也相當容易，餐廳酒吧超市等更是在步程以內，另一有趣之處是建在酒廠旁康樂中心、室內泳池，更是以酒廠蒸餾器運作時產生的餘熱當作恆溫暖氣。

遊艾雷島 享貴族式寫意生活

另一間就是位於島上南面的Ardbeg，他們的Seaview Cottage同樣位於酒廠內、將以往經理居住的大宅翻新而成，裝修方面是較新式的現代風格，一共提供兩個3房單位。你甚至可以在一望無際的海景大露台和花園裏燒烤，享受一下遠離煩囂的寫意生活；即使自己不煮食，廠內的Old Kiln Cafe也是島上排名數一數二的餐廳。唯一較可惜的是酒廠正位於島上道路南邊的最盡頭，有些遠離市區，沒駕車的話稍為不方便，而必須整棟大宅租下的要求，對人數較少的團體來說也不太合適。

如果覺得這些都不夠特別，也許你可以到蘇格蘭北部的Glenmorangie House嘗試當一下蘇格蘭貴族，這可是在不少旅遊網站屢屢獲獎的高級住宿。品牌將他們擁有甚久、有超過200年歷史的古老大宅改建成每天只有數組貴賓可用的住宿設施，雖然並不真正位於酒廠以內，但由入住當天已有專車接送大家往返酒廠，以及有管家建議你的專屬行程。無論你想打高爾夫球、參觀周邊歷史文化古蹟，都會為你安排；即使不外出，於陽光明媚的花園坐下來慢慢看書，到附近的農舍或莊園專屬的私人海灘慢慢散步，也相當寫意。晚上在如城堡般的晚宴廳中，吃過媲美米芝蓮的美饌後，無論你選擇回房間享受私人時光，或是在大廳和其他住客圍着火爐聊天，都是相當特別的體驗。

古蹟改建酒店 一次認識威士忌文化

若你說還是對威士忌的興趣比較大，那你就不可以錯過接下來介紹的Dornoch Castle Hotel。他們原先已是蘇格蘭高地相當有名、以古蹟改建的一間威士忌酒吧兼酒店餐飲設施，在新一代掌舵人Simon Thompson及Phil Thompson帶領下，更是創立了自己的獨立裝瓶品牌Thompson Bros，以及正正位於酒店旁邊的Dornoch Distillery，要一次過了解蘇格蘭威士忌蒸餾廠、獨立裝瓶和酒吧文化，相信也很難會找得到一個如此合意的地點。

事實上，在眾多酒廠中提供住宿當然不止上述這些，但選擇再多，也先要等疫情過後一切如常，才可以慢慢再去發掘，大家先暫時上網找資料看看，喝杯威士忌望梅止渴吧。

● Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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