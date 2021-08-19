Son姐手工搞作 水果流心芝士月餅

【明報專訊】提起辣媽Son姐張慧敏，《明報》讀者當然熟悉不過，她除了在專欄分享教養孩子的心得，又經常教大家入廚煮幾味——羅宋湯、芋頭糕、口水雞、清蒸雞蛋糕……全部都難不倒她，近來她又有新搞作，於K11購物藝術館開設「Son級推介」，主打手工甜品，希望讓香港人能透過這「一絲甜」暫時忘卻生活煩惱。臨近中秋，她更特別設計出水果流心芝士月餅，4款口味包括杏桃、雜莓、菠蘿、芒果，一改大家吃蓮蓉月餅、奶黃月餅的習慣。

蛋糕重內涵 用料優質

Son姐不時在社交媒體上開啟直播，跟網民分享生活。一次直播中，有網民希望嘗到Son姐食譜中的拿手菜，提議她不如直接推出產品；另一邊廂，去年由於疫情，她原定的其他計劃遭到阻滯，暫時未能實行，騰空的時間剛好造就「Son級選擇」網店，像去年9月出售的手工芋頭糕，在沒有宣傳下售出500底。後來她亦推出不同調味醬料，如辣底、麻底油、玫瑰蜜等，讓大家在家烹飪時簡單使用。

今年新設的商場實體店則新增一系列高品質蛋糕，包括美國經典甜點布朗尼蛋糕（Brownie）。另外，還有近年風行的巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）。相較外面餅店的蛋糕，Son姐的出品簡單純粹，零添加裝飾。她自信地表示，希望把精力和成本都花在蛋糕的味道上，以味道來說話。她舉例，其品牌使用的比利時朱古力，跟酒店餅房的同一家供應商取貨；蛋糕用上法國與西班牙的cream cheese，吃起來醇厚，不會帶酸味；至於牛油，她也是選擇「牛角包級」的牛油。Son姐說：「在糕點界中，靚的牛角包都會使用最高品質的牛油，我們的蛋糕也用上同款，吃起來牛油味更香濃。」

巴斯克蛋糕 吃出三重滋味

至於布朗尼蛋糕採取fudgy（濕潤）做法，入口綿密，像是放了原塊朱古力進口中一樣，當朱古力慢慢融化時，朱古力和牛油香同時滲出，分量十足；除了原味，還有採用希臘乳酪製成的Brownie。而巴斯克焦香芝士蛋糕則視乎存放時的溫度，儲存於零度以下冰格，入口像雪糕；在4℃儲存下，質感像吃豆腐；至於室溫擺放時，蛋糕切開成流心狀態。不過，對不好甜食或注重身形的人士來說，Son姐還貼心準備了「走糖」版本，符合現時「Keto」（生酮飲食）法則，令不能攝取糖分或追求健美的人士也能品嘗。而今個中秋，她亦帶來了Keto無糖流心芝士月餅，有4種不同口味：洋甘菊、青檸蝶豆花、烏龍茶、茉莉花茶，全手工製作。

一看蛋糕價錢，一塊沒有裝飾、只有手心大小的布朗尼，售$68。Son姐笑着說，如用一般蛋糕來比較，價錢當然貴了一截，但她落足材料工夫，成本沒有「慳住」，純人手製作，因此並沒有刻意特別提高價錢，又或是嘩眾取寵。她不擔心「冇人買」，更滿有信心地表示：「試過你就明！」

■Son級推介

地址：尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館B1樓Kiosk 17

查詢：9671 3313

文：唐可怡

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