印度街頭卷餅啖啖肉 酥香又juicy

【明報專訊】印度人鍾情於麵包和烤餅，除了沾蘸咖喱汁，也常捲着各種醃菜、肉類、調味料等一起吃。於印度土生土長的Vidur Yadav和Tanvir Bhasin，均說自己最愛當地一款名為kati roll的街頭小食，外形與一般西式的wrap（卷餅）無異，但當地人喜歡在裏面夾入大件又冶味的肉類，咬落香濃可口。兩人本來在港從事飲食業，去年因疫情無法回印度，但又太過想念家鄉美食，於是在灣仔開設全新外賣小食店Bengal Brothers，主打每日新鮮熱辣製的kati roll。

Tanvir表示，Kati的正確串法應為Kathi，意指為「竹籤」，因為當地人習慣在kati roll上加插一支竹籤定形；但由於發現身邊許多朋友誤讀成Kathy，於是便在菜單改寫成Kati，以避免錯誤發音。縱然在文字表達上有點「不正宗」，但論食材調味和烹煮過程，兩人都追求百分百的地道風味。例如卷餅的麵糰，混合了全麥麵粉、白麵粉和印度奶油（ghee）製成。從落單處可見，廚房內的店員一邊將麵糰拋拋疊疊，一邊將烤餅煎至冒煙帶微焦的場面，加上四周濃烈香料味瀰漫空氣中，猶如置身在印度街頭一樣。

雞腿肉醃兩次更入味

「在印度每個城市，都有不同的kati roll做法。餡料上，南印度人偏好配牛肉，西邊的果阿邦（Goa）會配pull pork，東北人多吃羊，而我的家鄉北部，則喜歡配軟嫩多汁的烤雞。」為了完美重現這份家鄉味道，店子的招牌BB Classic Roll，會將新鮮雞腿肉分兩次醃製，先用乳酪、薑、蒜頭和鹽醃上12小時待肉質軟化，再加入自家磨製的薑黃粉、辣椒粉、孜然粉和芥末油醃最少6小時至入味，搭配大量醃洋葱和鮮製薄荷醬，包在加了煎蛋的卷餅內，每一口酥香又juicy，味道清新。

此外，店內還以印度特色的Thali拼盤定食為靈感，推出多款first-class bowls蓋飯。「正宗的Thali是一個大圓碟，中間放了米飯，旁邊有大量配菜如沙律、乳酪、醃菜和肉等，在當地的寫字樓附近特別多Thali餐廳，供打工仔醫肚。」選用印度的Sella香米，與月桂葉、八角、黑豆蔻、椰子油、番茄蓉等調味料煮至乾身，大家可選擇搭配豬、牛、羊或雞，同時有焦香印度茅屋芝士配冶味奶油紅咖喱汁（Achaari paneer），以及北印度鷹嘴豆配紅菜頭乳酪汁（Punjabi chickpea）兩款素食選擇。

■Bengal Brothers

地址：灣仔莊士敦道6號

IG：@bengalbrothershk

文：康詠然

[飲食]