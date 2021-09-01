Quicknote：經典美式Martini吧 只能stir不能shake

【明報專訊】電影中的型男占士邦（James Bond），每一次點Martini時，都會向調酒師說一句「Shaken, not stirred」，但如果你是個專業的martini drinker，或會認為stirred的韻味才是最吸引。入圍2021亞洲50最佳酒吧The Diplomat的主理人兼調酒師John Nugent，最近再下一城，於中環皇后大道中開設一家全新酒吧Kyle & Bain，主打經典美式martini，「這裏有個不明文的規定，是所有martini都只能stir不能shake，因為搖晃時會稀釋了調酒的香氣，便品嘗不到原有的味道和層次了」。

酒吧位於近期新開的歐陸餐廳Margo上層，需從餐廳入口拾級而上，經過一道半透明的滑動門才能內進。縱然Margo的室內裝潢明亮摩登，酒吧卻以華麗黃銅色作主調，中間位置採用鏡面天花，映照出吧枱上五光十色的酒瓶，搭配琥珀色的燈光和梳化座椅，恍如走進另一個神秘時髦的隱密世界。John Nugent表示，香港從來不乏出色的酒吧和雞尾酒，但專售美式martini的地方可謂少之有少，從西雅圖長大，至18歲起便在當地酒吧工作的他，也希望將美國人最愛的martini風味帶給港人認識，加上martini味道濃烈，用餐後小酌一杯，或跟三五知己盡情飲酒放鬆也很不錯。

加蘋果醋 清新開胃

主打的招牌K&B Martini，以Plymouth杜松子酒、Mancino Secco、Dolin Blanc和純水調成，John Nugent特別在裏面加入蘋果醋，為原本苦嗆的醇濃酒香增添少許微酸，入口更清新開胃，最後放上阿瑪菲檸檬皮點綴，簡單清澈。同樣值得推介的，有混合了德國與日本氈酒、Mastiha、Salad Cordial甜香酒、八角和自家製松露青檸的Gimlet，這款酒精感偏重，同時帶淡淡清新鹹香，十分特別。

● Kyle & Bain

地址：中環皇后大道中9號The Galleria地下 6號舖

查詢：2133 1137

文：康詠然