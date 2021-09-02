鹽燒雲南野生菌 香味由淡入濃

雞油菌龍蝦球炒滑蛋：個子細細的雞油菌特別吸油，質地滑溜，用來炒滑蛋最好不過，為了增加鮮味，加上爽甜的本地花龍蝦球，香氣透出，再撒把葱花，簡單就是美。（$880）（蘇智鑫攝）

濃湯燜釀羊肚菌：將蝦肉、豬肉打膠釀入新鮮羊肚菌內，以熬了5、6小時的豬骨老雞濃湯為芡，滿滿菌香食起來彈牙，芡汁濃香鮮美。（$420）（蘇智鑫攝）

鹿茸菌貢棗荷葉蒸三黃雞球：乾的鹿茸菌帶鹹香，浸泡後用來蒸三黃雞，菌子沾上雞油香氣，雞肉又帶點菌香，皮爽肉滑，並透着荷葉的青芳。（$380）（蘇智鑫攝）

鹽燒野生鮮菌拼盤、油雞樅菌勝瓜煮北寄貝：鮮菌拼盤（下，$580）包括老人頭菌、雞樅菌和松茸（由右至左），只簡單煎香，撒上海鹽，味道由淡至濃。另外將香滑的油雞樅菌用來煮勝瓜，湯頭甜美，加上爽嫩的北寄貝，鮮上加鮮（上，$480）。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】彤福軒中菜行政總廚李志偉，數年前曾到雲南深山考察，被當地菇菌的滋味深深吸引。「新鮮掘出來，每種菇菌都有自己獨特的香氣，或炒或燉或烤……變化萬千，味道令人難忘。」回想起來，李師傅也興奮不已。疫情關係，不能親自到雲南品嘗，就請供應商蒐羅多款菇菌來港：「今年我們入了7款，除了鹿茸菌是乾貨，其他都是野生鮮菌。菌子身嬌肉貴，就算包好吸濕紙放入凍櫃，保鮮期也最多4日，損耗甚大。只能每星期飛2次，每次小量入貨，賣完就無。估計可以賣到9月，一年得1、2個月吃到，很難得﹗」難怪野生菌身價甚高，啖啖矜貴。

想體驗最純粹的菌香，首推鹽燒野生鮮菌拼盤。將老人頭菌、雞樅菌和松茸分別切片以少許油慢火煎香，外面乾爽微焦，內裏仍然保持爽嫩。正確的進食次序要由淡入濃，老人頭菌香淡薄，似有還無；雞樅菌則帶點點甜香；至於最貴的松茸，菌香最醇，香味柔和細緻。

誠如李志偉所言，每種菌都有自己的特性，加以利用，就可以將味道發揮到極致。好似一味雞油菌龍蝦球炒滑蛋，雞油菌出名帶杏香，外國人喜歡配牛油、香草來煮，入口香滑；李師傅更妙，想出用來配滑蛋，將雞油菌加入炒得香香滑滑的雞蛋中，伴以新鮮本地青龍蝦球，蝦鮮蛋滑菌香一同在嘴巴綻放，簡單精緻又美味。

炒不透不夠香 炒過火菌香跑掉

菇菌菜式看似製作簡單，但實非易事，李師傅向記者傳授了當中一大竅門。「想好吃，菌子一定要炒香炒透，香味才能夠揮發出來。炒不透，不夠香；炒過火，菌香就跑掉，說到底，全憑經驗。」果然面前這道黑虎掌菌青紅尖椒干煸黑豚肉，一端上來已經香氣四溢。名字霸氣的黑虎掌菌，粗壯肥大，質地細嫩，菌味濃郁，特地以青紅椒爆炒，刺激冶味，加上爽滑的美國黑豚豬柳片，是一道絕佳的下飯菜式。不過，論賣相吸引，濃湯燜釀羊肚菌也是必食之選。羊肚菌向來矜貴，李師傅將蝦肉、豬肉打成膠釀入菌肚，再淋上以唐排老雞熬足5、6小時的上湯為芡。菌蓋凹凸蜂窩紋正好將香濃芡汁掛住，每顆羊肚菌都脹卜卜，食落幽香彈牙，令人忍不住一口接一口。

● 彤福軒

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

查詢：3891 8732

供應期：即日至9月底

文：胡慧敏

[飲食]