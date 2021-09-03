月餅禮盒 注入藝術新意 梵高莫奈名畫伴「月」

中餐廳唐宮小聚的芳華四喜禮盒，亦以可循環再用的湖水綠手提盒作賣點，內含黑芝麻蛋黃月餅、松露黑毛豬果仁月餅等4款口味。（$398/盒，4款口味各1個）（黃志東攝）

包裝別致：今年中秋節月餅以迷你月餅居多，着重包裝設計，展現藝術、卡通等各種風格，例如有中環版《星夜》及法國插畫師Emilie Sarnel的作品。（黃志東攝）

【明報專訊】中秋佳節即將來臨，今年疫情雖未退去，但節日氣氛明顯較去年濃厚，各大小品牌除了研發新口味月餅應節，也落足心思在包裝設計上吸引大家，有名畫、插畫、卡通，風格包羅萬有，由雅致、溫馨、搞笑、華麗全部有齊，送禮不愁沒選擇。

「藝術嘅嘢我識條鐵咩」，但其實藝術可以很生活化和「入屋」，即使是一幅簡單的插畫，都能夠蘊含千言萬語。今年有不少品牌邀請設計師或插畫師設計月餅盒，為活在疫情陰霾下的香港人送上正能量。

社企烘焙店iBakery推出陳皮豆沙．蛋黃白蓮蓉雙式月餅禮盒，藝術家Gwen Yip設計5款中秋插畫，分別以家庭、年輕情侶、小朋友、年長伴侶，以及朋友和同事為主題，希望在疫情下，大家趁着中秋為想念的家人、愛侶等送上真摯祝福和問候。而圖中兔仔的靈感源自玉兔，牠一直看着每幅畫的人們，大家卻看不到牠，儼如在眾人身旁的守護天使。至於食味，記者試吃後發覺陳皮甘香，白蓮蓉幼滑，整體質素不俗。

搞鬼插畫 笑住「食花生」

以「玩嘢」見稱的四喜麵包西餅，則請來擅長懷舊電影海報風的插畫家「無紙用工作室」創作月餅盒，注入玩味元素。其中一款「壞過花生」，借鏡網絡潮語「壞過凱婷」創作出一班花生群組開派對，盡情跳舞的享樂場景，搞鬼得來不禁令人會心微笑。餡料亦十分特別，不是一般的奶黃、抹茶、朱古力等，而是用上台灣福源花生醬加入奶黃，創意爆燈之餘，花生味亦特別香濃，本報副刊記者試吃後一致好評。

簡約設計 佳茗伴奶黃月

法式甜品店Paul Lafayet與法籍插畫師Emilie Sarnel合作，創作出以中秋明月為主題的插畫。簡約的畫風加注不同顏色，令整個月餅盒的設計充滿活力。禮盒分上下兩層，上層有4款茶味奶黃月餅，分別有法國玫瑰花茶、日本焙茶、中國茉莉花茶和伯爵紅茶，整體茶味突出，餅皮酥脆；下層附有4款茶葉，對應月餅的茶味，全部使用迷你鐵罐盛載，美中不足的是伯爵紅茶葉的柑橘香較弱。

名畫亦是今年月餅設計的熱門之選。SENSES Amuseum推出「珍藏版奶黃月餅禮盒——星夜」，包裝設計是將梵高名畫《星夜》和中環海旁景色結合而成，甚具特色。盒內盛載的奶黃月餅，餅皮鬆脆、奶香突出，還附有別注版梵高撲克牌和3D眼鏡，佩戴眼鏡後可欣賞撲克牌上的名畫，十分過癮！

另一邊廂，Acestar推出MONET Collection慕月奶黃月餅尊貴禮盒，使用仿畫框的「土豪金」禮盒，可自行搭配法國印象派大師莫奈的4幅畫作為禮盒封面，包括Woman with a Parasol（1875）、Jerusalem Artichoke Flowers（1880）等。盒內共有6款奶黃月餅，口味包括意大利香濃朱古力、伯爵茶、日本抹茶、鳳梨、玫瑰花香及原味，當中鳳梨果香平衡奶黃膩滯，最有驚喜。品牌同時亦推出素月餅版本，口味同上，但不含奶類、牛油及雞蛋，並以蔗糖來代替白糖。●

迷你兵團眼睩睩 打開隨意門食月餅

卡通圖案月餅，是每年各家連鎖品牌的兵家必爭之地。美心月餅推出首個迷你兵團月餅系列，以小小超和阿的為主題，禮盒使用圓滾滾不倒翁設計，眼睛不但會隨身體左右搖擺，立體眼鏡框更可亮燈，材料實淨，不光是小朋友，相信玩具迷也會感興趣。小小超內有拔絲蓮蓉月餅，阿的則為流心紅豆月餅，兩款月餅均屬迷你尺寸，前者拔絲效果微弱，比傳統蓮蓉月餅更甘甜；另建議將流心紅豆月餅「叮」數十秒，溫熱後流心和紅豆味較顯著。

東海堂則推出以多啦A夢為主題的月餅禮盒。鐵盒禮盒造型參考多啦A夢最得意的法寶之一隨意門而設計，顏色和造型均100%忠於原著，打開門（盒蓋），出現的是小鈴鐺圖案的迷你月餅，有奶黃和十勝紅豆粒口味，奶黃滑溜有奶香，十勝紅豆粒帶有紅豆口感，味道不俗。

A-1 Bakery與BT21卡通角色合作，推出夜月‧營火會奶黃月餅禮盒，迷你奶黃月餅餅皮香、偏甜，不過有齊主題造型收納盒、A-1 Bakery Group特別版會員卡和tote bag，非常實用，送禮自用皆宜。●

玩轉禮盒 紐約名勝變花燈

月餅禮盒不甘平凡外表，玩玩大變身。城中著名烘焙店當文歷餅店by Dominique Ansel，今年推出「乘月到紐約」月餅禮盒，包含手工伯爵茶奶黃月餅和經典奶黃月餅，餅皮香脆，奶黃幼滑不膩。禮盒製作用心，全是紐約市建築風景和名勝的剪影，包括自由女神像、布魯克林大橋、黃色的士等，按下燈掣即發亮，瞬間變成特色花燈！米芝蓮1星食府都爹利會館，邀得設計公司MO-DESIGN的聯合創辦人洪駿業操刀設計限量版LED燈籠流心奶黃月餅禮盒，運用光柵片巧妙將平凡禮盒化身花燈效果，增添上節日氣氛。

今年月餅包裝設計的另一潮流，是設計成可循環再用的手提式月餅盒，米芝蓮1星中菜食府逸東軒的「奶皇迎月」禮盒，便是一個橄欖綠色復古手提箱，造型美觀；中餐廳唐宮小聚的芳華四喜禮盒，亦以可循環再用的湖水綠手提盒作賣點，內含黑芝麻蛋黃月餅、松露黑毛豬果仁月餅等4款口味。（$398/盒，4款口味各1個）

● info

A-1 Bakery

查詢：2634 1188

Acestar Concept

查詢：2412 9333

iBakery

查詢：2711 1345

Paul Lafayet

查詢：3586 9621

SENSES Amuseum

查詢：2667 8198

四喜麵包西餅

查詢：3957 0883

東海堂

查詢：2739 1328

美心月餅

查詢：2101 1333

逸東軒

查詢：2710 1093

都爹利會館

查詢：2525 9191

唐宮小聚

查詢：3568 9666（中環L. Place店）

當文歷餅店 by Dominique Ansel

查詢：3482 7735（H Queen's旗艦店）

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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