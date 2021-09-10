飲食Quicknote：中秋盆菜 和牛帝王蟹無得輸

【明報專訊】香港人過時過節都喜歡吃盆菜，中秋也不例外。到會及食材專門店豐食FEAST推出多款中秋盆菜，論派頭，首選M9全血和牛帝王蟹慶典豐食盆菜，和牛加帝王蟹組合無得輸。和牛盆菜配壽喜燒湯底，共有十多款材料，主打澳洲Stone Axe M9全血和牛牛𦟌、美國 SRF（Snake River Farms）極黑和牛肋條、澳洲Westholme M5和牛尾及和牛面頰，另有牛筋、牛丸、蟹子福袋、鮮冬菇、枝竹、白蘿蔔及紅蘿蔔等配料，十分豐富。美國SRF的極黑標籤和牛、澳洲Stone Axe全血和牛及澳洲Westholme和牛，是近一年多來備受「牛魔王」熱捧的和牛肉品牌，一個盆菜便可吃盡3款，而且用足2小時熬煮，肉質非常軟腍，牛𦟌帶嚼勁，牛肋條香腴，和牛尾大塊啖啖肉，牛面頰比牛𦟌更軟腍及有肉味。其他配料蘿蔔分量略嫌太多，若有更多其他蔬菜便完美。帝王蟹約1公斤重，打卡一流，蟹腳厚肉，蒸煮蟹味較突出。由即日至9月21日預訂盆菜，享85折優惠，並可以65折加購帝王蟹1隻（約1至1.2公斤）及免費送遞等優惠。

● 豐食FEAST

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整理：陳麗斯