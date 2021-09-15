史上最高年份威士忌 80年珍釀 酒香滿驚喜

Stephen Rankin是G&M Urquhart家族的第4代成員，由2017年起擔任品牌總監，對於近年新系列產品的開發參與甚多，除了保持家族一直以來對味道的執著，更創作了不少有趣的新作品。（品牌提供）

位於Elgin的Gordon & MacPhail店舖成立至今已經126年，仍繼續與附近供應商和社區保持着良好關係。雖然近年因為集團規模擴大已將總部遷往別處，但店內的收藏仍然相當驚人，不單可以為客人提供度身訂製的品飲活動，據聞員工專用的樣本室內，甚至還有一些1920年代左右生產的作品。（品牌提供）

集團推出高年份作品已不是新鮮事，早些年已經接連數次打破世上最老威士忌的紀錄，像這款水滴形設計的世代系列，在2010及2015就分別以Mortlach的70年及75年作品再創高峰，而同系列更有另一款桶號339的70年Glenlivet，是跟本次新作同一天蒸餾的姊妹桶。（品牌提供）

深鎖美酒樓閣：Gordon & MacPhail - Generations 80 Years Old from Glenlivet Distillery是世上第一款熟成了80年的作品，全手工吹製配以獨立編號的寶石形水晶瓶厚重感十足，大半為透明的瓶身更是令人將焦點集中於色澤豐富的酒液；而特製橡木箱收起來時像個深鎖美酒的樓閣，但張開時卻可以變化出如森林中折射下來的光影，再次突出威士忌和木材的連繫。（品牌提供）

【明報專訊】平常我們喝到的威士忌主要都是十多二十年，三四十年作品對一般飲家來說也算有點距離，但世上最高年份的單一麥芽可以有多老？繼本年初Macallan推出了78年的Red Collection，紀錄最近又再一次被獨立裝瓶品牌Gordon ＆ MacPhail（G&M）推出的Glenlivet 80年刷新！早前剛和品牌總監越洋訪問，除了介紹這款超高年份新作，也了解一下這傳承了4代的家族生意，如何成為業內屈指可數的巨頭。

事實上，現時很多獨立裝瓶或是調和式威士忌的大集團，最開始也只是供應地方酒類需求的小型雜貨店，1895年由James Gordon及John Alexander MacPhail在蘇格蘭Elgin成立的G&M也不例外，在當地以提供優質酒類和其他食材開始漸漸走上軌道。直至1915年兩位創辦人相繼退休及過世，才由元老級員工John Urquhart接手，但講到對整個集團影響最深遠，卻是1933加入的第2代掌舵人George Urquhart。

酒液流失熟成加快 儲存不易

當時戰後不隱定的經濟和生產令他擔憂未來的貨源，同時亦害怕原料和製作方法的改變令日後做不出相同味道，在條件許可之下他毅然選擇早作投資，由供應鏈最開首把關，自1930年代底已從西班牙進口他心目中最理想的橡木桶，再送到酒廠買下新酒灌注並開始熟成，其中1940年2月3日送到Glenlivet酒廠的一批木桶，就是這款80年威士忌的來源！要知道G&M在1968年才開始他們成名系列Connoisseurs Choice，早在單一麥芽未開始流行的時間就作出這樣的決定可算相當大膽，但亦因為這份高瞻遠矚的眼光，令集團保留住很多同業都沒能擁有的珍貴資源，陸續推出過數以千計不同酒廠的獨立裝瓶，單算50年以上款式的數目甚至是蘇格蘭眾多品牌之冠。

雖然Mr George已於2001年離世，但他的幾個兒女和孫輩仍然堅守家業，例如今次訪問到的品牌總監Stephen Rankin就是他的親外孫，當中亦提到這些破紀錄之作所面對的一些難處。可能很多人都聽過威士忌陳年過程中被美化為Angel's Share的蒸發，由於酒精濃度及酒液總量都持續以複式計算的速度流失，所以高年份的酒才顯得彌足珍貴；但他卻提到另一點比較少人談及的要點，就是其他品牌可能早已決定在威士忌30多年，或許容量還有大半的時候決定裝瓶，但講到G&M這些歷史更久遠的原酒，由於桶內酒液已經變得很稀少，會令熟成的過程再加快，有可能在一兩年間已經取得過於濃郁的木味，或是一不小心掉到不足40％酒精度而不能再算作威士忌，所以在儲存和分析方面一直要保持細心，絕對不是隨便留在倉庫放着就能做好一款老酒，甚至他笑言每推出一款這樣的佳作，都像是送別一位關係要好的家庭成員。

經典雪莉香甜 如油脂幼滑

Stephen也提到這次的Glenlivet已是他們壓箱底的高年份存貨，因為集團已經沒有其他1930年代蒸溜的原酒，雖然還有小部分1940年代的作品仍未推出，但暫時還未有下一步計劃。這款80年的完成作亦讓人相當的驚喜，雖然是1st fill sherry butt陳年，色澤卻是偏紅的漂亮琥珀色，並未如想像中濃得像墨水；聞香上既有G&M經典的雪莉香甜口味，些許像果仁或烤烘的感覺，同時帶有相當幽雅的檀香木和雪松木香。入口後如油脂般幼滑的口感，豐富的水果甜味和花香，每一口都像是再有不同的變化。即使數年前在香港威士忌節也喝過另一款由Urquhart兄弟帶來G&M的70年Glen Grant，這款80年所表現的活力更是再次顛覆我對老酒的想像。

這樣珍貴的破紀錄作品設計當然也不能馬虎，他們邀請了知名建築師Sir David Adjaye 操刀，以Artistry in Oak為概念設計，今次總計推出共250瓶，雖然還未公開定價，但估計不低於80萬港元。其中001號酒連同一對酒杯，以這一桶老酒加工的特製木桶蓋，以及由設計師Sir David Adjaye簽名的原裝概念圖，將於10月7日在香港蘇富比作慈善拍賣（估價80萬至150萬港元），所得會用作支持以植樹和重建森林的團體Trees or Life，呼應G&M把握現在、為未來早作投資的集團宗旨。

除了一直以來傳承，為集團未來儲蓄更多的原酒的習慣，他們在2001年買下Benromach酒廠後，在不久前亦確定會在當地建起新廠The Cairn，為這個百年老品牌注入一份新活力。比起近年不少人提及更近於炒賣的「威士忌投資」，他們這份有耐心長時間堅持下來的等待，才是真正做到「前人種樹，後人乘涼」。

● Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[Food & Beverage]