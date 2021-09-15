Quicknote：香港Negroni Week 舉杯支持慈善活動

【明報專訊】意大利著名開胃酒Campari與美酒雜誌Imbibe Magazine攜手舉辦國際慈善慶祝活動Negroni Week，盛事踏入第9個年頭，過去在超過70個國家及地區籌得超過300萬美元（2340萬港元），支持來自世界各地各類型慈善團體。今年的香港Negroni Week即日舉行至9月19日，大家可走訪熱門酒吧如ARGO、 Veda、Sugar East Hotel、Apothecary、Ozone及2021年亞洲50最佳酒吧包括COA、Tell Camellia、DarkSide、The Wise King和Penicillin等，更可以在Negroni Week期間，參加由酒吧精心策劃的一系列限定活動，包括在Artesian體驗Negroni工作坊（16日）、Smoke and Barrel籌辦的Negroni Week BBQ Brunch（19日）及The Diplomat舉辦的Night of a thousand Negronis（19日）。

● 查詢：www.negroniweek.com

整理：張曉冬

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