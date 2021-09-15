愛丁堡新景點 8層高威士忌體驗館

價值25英鎊（約269港元）的一人遊覽門票包括90分鐘旅程及3款個人專屬的蘇格蘭威士忌飲品，下次到愛丁堡旅行時不容錯過。（品牌提供）

【明報專訊】Johnnie Walker應該是最多人認識的蘇格蘭威士忌品牌，雖然面對重重疫情，仍無阻品牌位於愛丁堡巿中心8層高的Johnnie Walker Princes Street旗艦體驗館在上周開幕。佔地逾71,500呎，採用世界頂尖技術重塑傳統威士忌旅遊體驗。參與Johnnie Walker味蕾探索之旅的訪客，可根據個人口味偏好調製特調飲品，創新的調酒系統提供超過800種口味組合。

體驗館前身是家擁有近100年歷史的百貨公司，現轉化成先進的體驗零售空間，顧客可選購最獨特和專屬的威士忌，並從酒桶直接提取到酒瓶，再於瓶身上雕刻。店內設有兩個屋頂酒吧和令人歎為觀止、可以觀賞愛丁堡天際線美景的露台。其中Explorers' Bothy威士忌酒吧提供150種不同的威士忌，而1820雞尾酒酒吧則提供可以搭配飲品的特別設計餐單，每道佳餚的食材採購及靈感均來自蘇格蘭的不同角落，以精緻料理方式呈現。

● Johnnie Walker Princes Street

地址：Princes Street, 145 Princes St, Edinburgh EH2 4BL

網站：www.johnniewalkerprincesstreet.com

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