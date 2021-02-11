101樓邊食邊賞維港日落 卡邦尼變奏 歎意菜新「餃」作

海鮮意大利飯配蝦、小魷魚、海魚和魚子醬——用上足料海鮮湯和蜆湯煮成飯底，米粒是意大利三大米王之一的Carnaroli，軟硬適中，盡吸鮮甜。大廚建議每一啖飯配上不同的海鮮進食，滋味不一，鮮味更多變。（蘇智鑫攝）

西西里酸甜茄子配燒蝦——西西里傳統菜式，來自南意Mazara del Vallo漁村的紅蝦，以橄欖油和鹽醃過，澆上濃厚的蝦頭醬汁，佐以酸甜茄子雪糕，鮮甜的蝦肉配上酸味味的番茄，清新雅致。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】最近有沒有為生日、結婚拍拖紀念日的約會地點而煩惱？一年總有幾頓飯，值得花心思琢磨。帶上愛人，找間裝修優雅浪漫的靚餐廳，最好還有一望無際的美景，讓眼睛和嘴巴一同享受。食材選料必須精緻，傳統意法美味之外要有創意，才能令愛人吃出驚喜。這裏有兩間，絕對符合要求，先記下，收入口袋，總有一天能派上用場。

白色主調 優雅如美術館

關於靚景餐廳，第一時間想起ICC高層的食肆。無他，身處101樓，君臨天下之勢，將維港兩岸盡收腳下。那裏的食肆，最近又添一員，且來頭不小，Radical Chic由3星米芝蓮大廚Mauro Uliassi的得力副手Andrea Tarini領軍。Andrea來港之前，曾於世界多間米芝蓮餐廳掌勺，足迹遍佈意大利、迪拜、新加坡等地。首次來港擔任行政總廚，看中101樓的好風景。餐廳雖小，大約只有10張枱，全店以白色為主調，配以幾幅大油畫，簡約優雅得似走進美術館。一路直走到盡頭的用餐區，豁然開朗，V形的角落，兩邊落地玻璃，盡是一望無際的海天相連美景，就如巨型牆紙，非常震撼。餐廳朝西，黃昏6、7時，可以一邊飲住餐前酒，一邊目送鹹蛋黃落山，浪漫極了！

卡邦尼化身祭司帽子 芝香纏綿

Andrea有感傳統意大利菜偏向家庭式，大大碟，不適合fine dining格局，於是以自己多年烹飪經驗，蒐羅的私房食譜，再加上環球食材，將意大利名菜重新「組裝」起來。就以Carbonara（卡邦尼意粉）為例，人人都知這是一道以蛋黃製成的creamy意大利麵，但這裏上桌的卻是4隻意式餃子。原來Andrea將風乾豬面肉、蛋黃、巴馬臣芝士及黑胡椒等Carbonara必備用料，統統藏於這隻造型似足祭司帽子（Cappello del prete）的餃子內，而這款餃子正是意大利中部Lazio的名菜。Andrea巧妙地將兩道名菜結合，成為自己的招牌菜。咬一口，餃子外皮煙韌有彈性，內裏芝香纏綿，又有少少風乾肉的鹹香，少了傳統Carbonara的飽膩感，多了一份精緻，非常美妙。

自家熬湯煮 意飯「鮮」味百變

另一款令人印象難忘的，是海鮮意大利飯。平素吃意大利飯都是海鮮和米飯同煮，但Andrea卻先用自家熬製的蜆湯、海鮮濃湯將飯煮好，再將海鮮整齊鋪在其上：魚子醬、海膽、小魷魚、鮮蜆……不單好看，大廚的用意更是希望客人每吃一啖都配上不同海鮮，這樣每一口飯的鮮味就不盡相同。開業初期，餐廳暫時只供應嘗味餐單，晚市6道菜，每位$1380。別小覷這張餐單，Andrea已盡量將全意大利南北美饌，包羅其中。像頭盤的酸甜茄燒蝦就是西西里的菜式；前菜的炸田雞腿可是大廚家鄉Marche的地道菜；生牛肉片是皮埃蒙特的特色；還有威尼斯的Tiramisu等，吃一次就好像嘴巴去了一遍意大利，由此看來，這個價錢，也很划算！

■Radical Chic

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號環球貿易廣場101樓

查詢：3618 7880

文：胡慧敏

編輯：林曉慧

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