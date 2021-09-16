天台酒吧維園醒胃 靜享法式海鮮烤和牛

澳洲Kiwami和牛——以鴨油包裹雪花級的頂級澳洲和牛脊，自家熟成45日，以350℃炭火烤成。火候掌握剛剛好，外層帶微焦炭火香，肉心鮮紅嫩滑，入口肉味濃重，啖啖有油花，肉香和油香平衡完美，食肉獸必點。（$2080/600克）（黃志東攝）

加拿大龍蝦兩食——龍蝦拆肉，一隻天麩羅油炸，另一隻以雲呢拿牛油香煎，同樣彈牙爽口，前者則多了酥香。吃時伴以香滑的南瓜蓉和寶石生菜，平衡油膩感，清新輕怡。（$580）（黃志東攝）

北海道帶子海膽——北海道帶子大得過分，肉亦厚，與海膽一同放入口，鮮甜難以形容。墊底的龍蝦汁意大利飯加了脆口的小麥粒，更有質感，細味還吃到點點椰香。（$270）（黃志東攝）

【明報專訊】港島四面環海，要找靚景餐廳，着實不少。銅鑼灣柏寧酒店頂樓天台酒吧SKYE出名地點方便，景觀開揚，除了適合小酌一杯，原來其餐廳供應的當代法國菜亦值得一試。室內用餐區對正維多利亞公園，青葱翠綠，安坐其中，能讓人完全脫離銅鑼灣車水馬龍的繁囂，得享鬧市片刻寧靜。餐廳由來自英國的主廚Lee Adams掌舵，每4個月大變身一次，只留下三數款招牌菜，大廚最近推出了全新秋季菜式，將秋日最肥美的食材——生蠔、海膽、羊肚菌等帶到餐桌上。

支持減碳 自設香草蔬菜園

餐廳十分支持可持續發展、減碳等環保理念，天台自設香草蔬菜園，供應香草、食用花、沙律菜及蔬果給酒吧及餐廳，此外亦會盡量選用本地農場出品，務求用上最新鮮的食材。好像加拿大龍蝦，將龍蝦拆肉兩食，一半用雲呢拿牛油煎香，另一半以天麩羅方式脆炸，啖啖肉不在話下，吃時配上碟邊的南瓜蓉、茴香醬汁、寶石生菜、紫蘇汁等同吃，蝦肉的鮮甜味道倍增，且令口感更清新，特別滋味。

除了注重蔬菜的鮮度，大廚對口味層次的配搭亦落足心機。比如一道北海道帶子海膽，就以龍蝦汁熬成的意大利飯墊底，中間再混入小麥粒，食起來帶少許爽口，與軟嫩甜美的帶子和入口即融的海膽甚是匹配。大廚還以海藻粉製成伴碟的小脆片，乍看如同海草的紋理，增添海洋氣息。

招牌和牛 鴨油包裹熟成

海鮮以外，烤和牛亦是這裏的招牌菜。大廚只用澳洲最頂級和牛，可選西冷、T骨或牛脊，大廚以獨門方式，用鴨油包裹牛肉，乾式熟成30至45日。據稱鴨油可令牛肉保持濕潤，減少損耗，同時令肉中帶有鴨的油香。將熟成好的牛肉放進350℃的炭火爐內，牛肉燒得外香內軟，切開一半，外面帶陣陣炭火香，肉心仍然嬌紅粉嫩，入口肉味香濃，帶野性的嚼勁。另一款全新登場的烤雞，亦相當特別，用上1.2千克重的本地雞，簡單以胡椒和鹽醃過後，將雞內臟切粒加上肥肝與日本珍珠米炒香，再醃入雞肚內，一同進爐烤焗。吃時拌以雞骨熬成的濃汁，並撒上炸脆的雞皮碎。一口飯，油香滋味，又吃到雞胗和肥肝散發的甘香；雞肉幼嫩，肥油完全被烤出來，不油膩，就連外皮也香香脆脆，最適合兩人撐枱腳甜蜜share。

■SKYE Roofbar & Dining

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓

查詢：2839 3327

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