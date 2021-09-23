星廚主打環保料理 「紅寶石」辣椒醬碰撞味蕾

輕怡之選——開胃前菜Ruby Beetroots（後，$138）用紅菜頭、芒果、墨西哥辣椒醬等組成，味道層次豐富；Roasted Jerusalem Artichokes（前右，$148）則帶點東方風情，大廚特別加入芝麻醬與白味噌調味；Smoked Burrata（前左，午市套餐），煙熏布拉塔芝士襯用蔗糖、米醋醃漬的李子肉，酸甜可口。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】想食得輕怡，中環又有性價比高的新選擇！米芝蓮一星大廚Shane Osborn再下一城，在中環歷山大廈開設主打環保「意識飲食」（conscious dining），以提供素食與海鮮的餐廳Moxie。「我們的食材來自世界各地，但餐廳會盡量選用本地新鮮食物。大家吃到的沙葛、冬瓜、四季豆、茄子、熱情果、黑豆醬等均是來自粉嶺、元朗等農場。」Moxie主廚Michael Smith說。Michael原在Shane Osborn主理的Arcane工作，他亦繼承了食材主導的飲食態度，與本地農夫合作，用高質食材創作出一系列新意的菜式。

走進餐廳，最吸引視線的必是開放式廚房。客人能坐在吧台前一窺大廚與各員工如何井然有序地為自己準備「盤中餐」，對於平時只能乖乖在大堂「等食」的客人，近距離坐在吧台前看着廚師們忙這忙那，確有未吃先興奮的等待心情。

餐廳不走傳統西餐路線，光看菜單或會覺得食材「九唔搭八」，但配在一起卻意外地讓人驚艷。第一道開胃前菜，紅寶石紅菜頭配台灣芒果、菲達芝士與墨西哥辣椒（jalapeño）醬汁，入口先嘗到香甜多汁的芒果與清甜的紅菜頭，鹹香開胃的芝士碎在舌尖融化，最後辛辣帶酸的墨西哥辣椒撞擊味蕾。慢慢咀嚼，瓜子仁的醇厚甘香慢慢滲出來，豐富層次在口腔蕩漾，屬必點菜式。

$328午餐 3道菜性價比高

另外兩款前菜也不遑多讓，烤菊芋（Jerusalem artichokes）襯四季豆、苦苣，以及用蒜頭、橄欖油等製作的榛子熱沾醬（bagna cauda）。Michael加入白味噌與芝麻醬為菜式增加亞洲風情，入口帶香醇nutty。至於記者最愛，就是接下來的煙熏布拉塔芝士（burrata）了。新鮮芝士本來已經風味十足，加上用蔗糖、米醋醃漬的李子果肉，酸甜可口，綴以濃烈香味的山椒（sansho pepper）、堅果與奶油南瓜絲，清新開胃。

主菜自然少不了素食餐廳必備的植物肉。這款酥炸大樹菠蘿植物肉排模仿豬肉絲的口感，佐以孟加拉辣番茄醬（kasundi sauce），酸辣冶味，整體口感幾可亂真。

除了單點菜式，餐廳亦提供午市套餐，3道菜大約300元，以中環價錢來說的確不算貴；加上菜式分量足夠，男士要吃飽也綽綽有餘，性價比絕對高。

■Moxie

地址：中環置地廣場歷山大廈2樓203號

查詢：2718 8211

備註：餐廳上午8:00開始營業；午市套餐：2道菜，$288/位；3道菜，$328/位

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